Soleil Sorge: “Ho il seno piccolo?”/ “Ecco perché dico no alla chirurgia”

Grande Fratello vip 5, Soleil Sorge replica all’etichetta di “piatta” affibbiatale da Alex Belli

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 prendendo parte al “triangolo” con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, al Grande Fratello vip 6, e ora Soleil Sorge replica all’attore e alla battuta sul “seno piccolo”. L’occasione che la modella italo-americana ha di avere voce sul suo aspetto fisico, a distanza di mesi dalla polemica web sollevatasi quando Alex Belli le dava della “piatta” dopo averle palpeggiato il seno, in atteggiamenti complici con lei e in diretta al Grande Fratello vip 6, é la nuova intervista esclusiva concessa a Chi. Il magazine diretto dal conduttore del Grande Fratello vip 2022 in corso, Alfonso Signorini, tra le altre cose e nel mezzo della promozione del libro che segna il suo debutto di scrittrice Il manuale della stronza, ha incalzato Soleil Sorge anche sull’invito che lei lancia nell’opera, all’autoaccettazione.

Soleil Sorge vs haters: "Sarei una stron*a?"/"Ecco, perché dovresti esserlo anche tu"

Un messaggio, quello del bodypositivity a prima firma Soleil Sorge, che come fa sapere il magazine di gossip, Il manuale della stronza raccoglie come la lotta ai complessi da lei combattuta, anche rispetto alle dimensioni del seno non prosperoso come il canone di bellezza femminile per antonomasia concepito nello showbiz moderno, invece, richiederebbe. Viene facile chiedersi se la modella italo-americana possa ricorrere all’aiuto del chirurgo plastico, per darsi un nuovo lato A, mettendo così a tacere l’etichetta di “piatta”, e destare invidia generale, anche nella ritrovata promessa sposa di Alex Belli, Delia Duran. E, indirettamente, quindi, alla discussa etichetta affibbiatale dall’attore al Grande Fratello vip 6 e ai detrattori che gli farebbero eco, Soleil Sorge sembra cosí replicare tra le pagine della nuova intervista: “Non sono contro la chirurgia estetica e, se dovesse esserci una tecnologia che mi aiuta a essere più felice, la valuterei. Ma ho imparato a non sentire il bisogno di cambiare”.

Soleil Sorge: "Finivo a letto con l'ex, per vendetta"/ La confessione

Soleil Sorge si apre sul tumore al seno della madre, Wendy Kay

Almeno per il momento, quindi, Soleil Sorge non intenderebbe darsi un nuovo seno. Insomma, l’ex Grande Fratello vip 6 sembra non vivere male il peso dell’etichetta, che per gli attivisti della polemica web suonerebbe come “bodyshaming”, al punto che oggi lei direbbe “no” alla possibilità di chiedere aiuto a un chirurgo per un seno “giunonico”. Questo anche perché un intervento al seno, di mastoplastica additiva, rievocherebbe in lei il dolore di un preciso momento difficile vissuto in famiglia: “E poi mia madre ha avuto un tumore al seno e quell’operazione evoca un dolore, una malattia, non solo una questione estetica”, dichiara parlando di mamma Wendy Kay, con cui ha preso parte a Pechino Express.

GFVIP, Soleil Sorge penalizza l'ex Luca Onestini, in tv? / La risposta

Chissà, quindi, se Soleil Sorge possa rivalutare in futuro la possibilità che donano la chirurgia e la medicina estetica di cambiare il suo aspetto fisico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA