Soleil Sorge “ho rivisto il mio fidanzato Carlo Domingo”/ Stanno insieme? “Lui è il mio gelato preferito”

Grande fratello vip 6: Soleil Sorge si apre sulla sua vita post-Casa e spunta Carlo Domingo

Molti telespettatori, in primis i fan, la ritengono la vincitrice morale del Grande fratello vip 6 condotto da Alfonso Signorini e, in replica alle curiosità generali sul suo conto, ora, Soleil Sorge in persona si racconta senza filtri né censure. L’occasione è un intervento concesso a Chi magazine, il giornale diretto da Signorini, a cui lei rilascia delle esclusive dichiarazioni sul conto del fidanzato mantenuto a lungo come “top-secret” nella Casa, passato alla storia del gossip con lo spoiler sul nome: Carlo Domingo.

Incalzata dal noto giornale sul post-Gf vip ( che ora la vede -tra le altre cose- coprire il ruolo di giudice a La pupa e il secchione 2022), e i rapporti intercorrenti con il sedicente compagno, quindi, seppur non confermando la lovestory con Carlo Domingo, lascia intendere di essere tornata a frequentare quest’ultimo, dopo essersi gettata alle spalle il triangolo con i promessi sposi della Casa. “Mi dispiace che sia stata coinvolta una persona seria – fa sapere, alludendo al fidanzato “top-secret”, senza escludere delle questioni d’amore e privacy da risolvere con l’uomo, dopo la chimica artistica che ha vincolato l’italo-americana ad Alex Belli al Grande fratello vip e che ha esposto il compagno al giudizio dell’occhio pubblico- non volevo, è stato inevitabile, e c’è stata una caccia all’uomo….”.

Soleil Sorge e l'esternazione maliziosa su Carlo Domingo

Nel suo intervento rivelatorio, sul conto della sedicente lovestory che la vincolerebbe a Carlo Domingo, poi, Soleil Sorge prosegue facendo chiarezza sui sentimenti provati nei riguardi di quest’ultimo, rispetto all’esperienza vissuta al Grande fratello vip 6: “I miei sentimenti sono gli stessi di quando sono entrata. Uscendo dalla Casa, non sapevo cosa avessi dentro, perché il tempo cambia le cose”. E in conclusione dell’intervista, infine, non si risparmia una battuta osé sul primo incontro post-Gf vip condiviso con Carlo Domingo, paragonandolo al gusto del gelato: “Ma quando ci siamo rivisti e sentiti con Carlo, in quel momento è stato come tirare fuori dal congelatore il mio gelato preferito per assaporarne di nuovo quel gusto”.

