Soleil Sorge: “Ho subìto molestie e bullismo”/ “Ho terrore quando suonano alla porta”

Soleil Sorge è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 19 novembre 2022. L’ex gieffina da bambina ha rivelato di avere subìto bullismo: “Inizialmente non era confortevole come sensazione, poi ho fatto della mia diversità il mio punto di forza per poter migliorare ed essere me stessa. Del bullismo che subivo a scuola ricordo quando facevano l’appello e io avevo quasi paura del momento in cui pronunciavano il mio nome: sbagliavano pronuncia, arrivavano i commenti… Anche quando mi chiedevano ‘da dove vieni?’ provavo grande disagio nel sentire il peso del giudizio sulla mia pelle”.

Anche il body shaming ha ferito Soleil Sorge: “Ho valutato di rifare il seno perché pensavo mi rendesse felice. Per il seno piatto mi prendevano in giro, tanto che mi mettevo i calzini nel reggiseno. Ci ho lavorato su e oggi mi sento bene con il mio corpo”.

SOLEIL SORGE: “HO AVUTO CASI DI STALKING”

Successivamente, a “Verissimo” Soleil Sorge ha parlato anche delle molestie subite, partendo però da una precisazione: “Non ho mai subito molestie forti o gravi. Oltre agli infiniti attacchi sul web e nella vita, una molestia nella sua potenza massima può danneggiare fisicamente e psicologicamente una persona. Non è da sottovalutare anche la sfumatura più lieve della molestia, della mancanza di rispetto, della cattiveria in tutte le sue forme. Io, in generale, ho avuto uomini che mi hanno fermato prendendomi il polso o le spalle in una discussione. Mi sono capitati ragazzi che provassero a forzare e ad andare oltre il bacio. Quella, nonostante non sia fisicamente una violenza che fa del male, è comunque una grandissima violenza psicologica: io le metto allo stesso livello. Le violenze fisiche e verbali non sono accettabili”.

Inoltre, Soleil Sorge ha vissuto casi di “quasi stalking, con persone non desiderate che bussavano alla mia stanza o alla porta di casa mia. Io ancora oggi ho il terrore quando mi suonano il campanello”.

