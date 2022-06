Soleil Sorge, i bikini hot a L’Isola dei Famosi scatenano la polemica/ “Ma si può?”

L’isola dei famosi 2022, Soleil Sorge sbarca in Honduras: il sospetto del web

La nuova diretta de L’isola dei famosi 2022, andata in onda il 6 giugno 2022 su Canale 5, ha visto Soleil Sorge sbarcare a Playa Palapa insieme a Vera Gemma, in un duo iconico chiamato “le piratesse”. Le special-guest del gioco honduregno, già naufraghe concorrenti a L’isola dei famosi rispettivamente nel 2019 e 2022, hanno diviso il gruppo di naufraghi all’attivo in due fazioni tra loro contrapposte, il Team Soleil e il Team Vera. Nel frattempo, a suscitare l’attenzione mediatica è in particolare Soleil Sorge, che reduce dal ruolo di gieffina coperto al Grande fratello vip 6 e il ruolo di giudice a La pupa e il secchione 2022 è ora al suo terzo ingaggio in tv consecutivo in un breve lasso di tempo, e fa discutere non solo per la sua “onnipresenza” nel piccolo schermo.

Come si rileva sui social, dove in queste ore non mancano i commenti dei telespettatori attivi online, oltre a conquistare i messaggi di encomio per le sue qualità di ginnasta mostrate con la vittoria della prova dell’uomo vitruviano, Soleil Sorge catalizza l’attenzione mediatica su di sé anche per la scelta di marketing -come sostiene il web- di pubblicizzare nel mezzo del gioco de L’isola dei famosi 2022, la sua creazione in fatto di moda-mare, quando si avvicina il secondo rilascio della sua collezione, previsto per il 22 giugno 2022.

Non tutti sanno che Soleil Sorge, non appena uscita dal gioco del Grande fratello vip 6, si è dedicata all’idea di una linea di costumi e accessori per l’estate, titolata State of Soleil, che tra le altre creazioni prevede anche il set di bikini che -a detta del web – la modella italo-americana ha a quanto pare indossato in Honduras, in particolare alla puntata del suo sbarco a L’isola dei famosi 2022.

Soleil Sorge e il progetto State of Soleil: le critiche

Il riferimento è soprattutto al costume in due pezzi succinto, che non lascia spazio all’immaginazione e valorizza il corpo muscoloso e dal lato B esplosivo di Soleil Sorge. Un costume da bagno red-prune che Soleil ha sfoggiato con fierezza alla sua nuova prova dell’uomo vitruviano, che l’ha vista battere il concorrente leader de L’isola dei famosi 2022 in carica, Luca Daffré. A margine dei noti bikini, in rete c’è anche chi taccia Soleil Sorge di essere risultata “volgare” per aver ammiccato alle telecamere -alla nuova diretta honduregna- sfruttando le inquadrature sul suo lato B. “Ma si può mai far vedere in televisione lo sculet*amento di Soleil? Bah!”, esclama un detrattore sulla pagina Instagram de L’isola dei famosi.

Se da una parte -tra gli internauti attivi sui social- c’è chi ora si dichiara al settimo cielo all’idea di poter rivedere Soleil Sorge in tv sia per qualità di naufraga che per la sua estetica, dall’altra c’è chi taccia l’italo-americana di essere tornata a L’isola non per mettersi ancora una volta alla prova e sfidarsi, come sostiene, bensì per mera visibilità e business, al fine quindi di pubblicizzare le sue creazioni in vista del solstizio d’estate 2022. Staremo, dunque, a vedere cosa riserverà al reality sulla sopravvivenza, la special-guest italo-americana Soleil Sorge.

