Soleil Sorge insulta Delia Duran “strega”/ La modella replica: “stron*a rosicona”

Soleil Sorge parla del triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran

Soleil Sorge è stata protagonista di un triangolo amoroso che ha tenuto banco per tutto il corso della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer italo-americana, ai microfoni di Verissimo, svela tutta la verità sul suo rapporto con Alex Belli nella Casa.

Soleil Sorge risponde a Silvia Toffanin che le chiede se si è mai sentita usata dai due coniugi: “E vissero felici e contenti. ma perché sentirmi usata. Non mi sento di essere stata usata fino in fondo, ma l’intenzione c’era.” In quanto al riprendere dei rapporti con Alex Belli e Delia Duran Soleil è categorica: “Non sono per il lasciare andare e magari riprendere i rapporti”. Dunque, sembra che la bella influencer sia intenzionata a chiudere ogni rapporto con i due sposi.

Ai microfoni di Verissimo, Soleil Sorge svela di aver parlato di Delia Duran e Alex Belli nel suo primo libro. “Loro sapevano che il loro legame era un amore platonico. Purtroppo la situazione ha iniziato a infastidire la strega del Venezuela che – ingelosita – lanciò un incantesimo che trasformò lo stalliere in un circense che voleva creare lo spettacolo più grande del mondo”. Queste le parole rivolte alla modella nel libro dell’influencer italo-americana.

Arriva piccata la replica di Delia a Soleil Sorge: “Giusto per stare nel tema cartoon: sempre meglio avere la parte di “strega Venezuelana” dal cuore buono come Maleficient, che prendersi la parte della str*nza (come si è autodefinita) e fare la sorellastra di Cenerentola rosicona!!“. Si aggiunge anche Alex Belli: “La mia autoironia è il mio non prendermi sul serio mi impone di riderci sopra ma certo che definire una Moglie e comunque compagna di Vita “strega cattiva Venezuelana” e far passare l’altra la “povera principessa” indifesa mi sembra veramente di cattivo GUSTO!”.

Giusto per stare nel tema Cartoon..

Sempre meglio avere la parte di “strega Venezuelana” dal cuore buono come Maleficient, che prendersi la parte della Stronza (come si è autodefinita) e fare la sorellastra di Cenerentola rosicona!!😂😂🤪🤪#deliaduran pic.twitter.com/YEMzFw1t3G — Delia Duran (@deliaduranoff) November 19, 2022













