Soleil Sorge presa in giro da Alex Belli e Delia Duran?/ “C’era l’intenzione di…”

Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge ha voce sul triangolo condiviso con Alex Belli e Delia Duran: L’intervista a Verissimo

É sulla cresta dell’onda del successo, con il primo posto nella classifica “Televisione” dei libri più venduti su Amazon Italia, e, intanto, Soleil Sorge torna a parlare di Alex Belli e Delia Duran e il triangolo del Grande Fratello vip 6. Nel gioco condotto al reality dei vip, la modella italo-americana ha appassionato i telespettatori vestendo i panni di “terza incomoda” tra i promessi sposi, Alex Belli e Delia Duran: sguardi languidi, baci tra le effusioni più disparate e passionali, parole complici hanno fatto da ingredienti infuocati del rapporto instauratosi nella Casa tra Alex e Soleil, passato alla storia del gossip con la nomea di “chimica artistica“. Tuttavia, così come da scrittrice al debutto de Il manuale della stronza, in un’intervista a Chi magazine, lei stessa ha dichiarato Soleil Sorge non fingerebbe mai una passione per amore del lavoro. Questo a dispetto di chi la taccerebbe di aver inscenato ad arte il poliamore con i promessi sposi, al mero fine di accaparrarsi visibilità e business. E mentre Amazon Italia la proclama regina della classifica Televisione tra i libri best-seller, con Il manuale della stronza e i 10 comandamenti per vivere una vita da “bxxch”, incalzata su Alex Belli e Delia Duran ai microfoni di Verissimo, la modella italo americana taccia i promessi sposi di essere stati intenzionati a servirsi di lei per una strategia di marketing in TV.

Alla domanda di Silvia Toffanin, che le chiede se si sia mai sentita usata dai promessi sposi, la modella ammette, tra il serio e il faceto: “E vissero felici e contenti. ma perché sentirmi usata. Non mi sento di essere stata usata fino in fondo, ma l’intenzione c’era“. Che con il senno di poi, a Grande Fratello vip concluso, Soleil Sorge possa aver fatto un tentativo per ricucire i rapporti con Alex Belli e Delia Duran, nonostante l’epilogo del triangolo? L’intervistata ospite a Verissimo assicura di non voler indietreggiare né fare alcun tentativo di avvicinamento verso gli ex coinquilini nella Casa, per divergenze inconciliabili: “c’è una cosa su cui non torno indietro. Quando taglio i rapporti con qualcuno, non torno indietro. Sono una persona che spesso torna indietro, perdona…“.

Soleil Sorge non dà una seconda chance ai promessi sposi: la verità post-Grande fratello vip e il sentiment

Quindi, l’ex Grande Fratello vip 6 non intende dare una seconda chance ai promessi sposi, che avrebbero avuto a suo avviso l’intenzione di servirsi del suo ruolo di “terza incomoda”, per affari: “non sono per il lasciare andare e magari riprendere i rapporti”. Ma cosa ne penseranno i promessi sposi?

Nel frattempo, nel sentiment generale dei telespettatori attivi online, c’é ancora chi accusa Soleil Sorge di essere complice del triangolo con Alex Belli e Delia Duran: “diciamo che erano tutti d’accordo e chiasso finito!”, si legge tra i commenti social su TikTok a margine dell’intervista dell’italo-americana a Verissimo. Ma per Soleil abbondano i messaggi social di elogi, consensi e supporto da parte dei fan, come il seguente: “Solei unica, sincera e vera… stupenda e prendete esempio”.

