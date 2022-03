Soleil Sorge “Jeremias ci sentiamo”, “Luca Onestini? Non lo ricordo…”/ Tutta la verità sugli ex fidanzati

Grande fratello vip, Soleil Sorge torna a Verissimo e si apre sugli ex: menzionato Jeremias Rodriguez

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il ruolo di “terza incomoda” assunto tra i promessi sposi al Grande fratello vip 6, Alex Belli e Delia Duran, e in queste ore Soleil Sorge torna al centro del gossip per alcune dichiarazioni rilasciate sugli ex storici Jeremias Rodriguez e Luca Onestini, in un’intervista concessa a Verissimo. L’occasione è un intervento trasmesso il 27 marzo 2022 su Canale 5, dove al fianco di Soleil presenzia nel salottino di Silvia Toffanin anche l’ex coinquilina nella Casa al Gf vip, Sophie Codegoni.

Incalzata sui rapporti intercorrenti con l’ex Jeremias Rodriguez, che attualmente concorre in coppia con il padre Gustavo come concorrente unico a L’isola dei famosi 2022 e con il quale lei ha condiviso lo sbarco a L’isola dei famosi 2019, quindi ha dichiarato: “Sì, Jeremias. Ho visto che è andato a L’Isola dei Famosi con il padre. Lui era fortissimo quando eravamo a L’Isola insieme. Anche il papà. Saranno veramente una coppia forte, ne sono certa”. Poi si apre sui rapporti che attualmente la vincolano al fratello di Belen Rodriguez: ” Sì, siamo rimasti in buonissimi rapporti, poi non ci sentiamo e non ci siamo sentiti. Non siamo rimasti in contatto costante”.

Nel suo intervento a Verissimo, inoltre, Soleil Sorge non si è risparmiata neanche sul conto dell’altro ex storico, che l’ha scelta al termine del trono classico condotto a Uomini e donne nel 2017, ovvero Luca Onestini. Incalzata da Silvia Toffanin sull’altro ex famoso, Luca Onestini, Soleil Sorge non rilascia quindi delle dichiarazioni positive, ma anzi. Prende quasi le distanze dal loro amore ormai naufragato, come se non volesse più averne alcun ricordo, questo dall’alto del ruolo di giudice tv che ricopre ora a La pupa e il secchione 2022, nel cui cast di concorrenti è in corsa l’ex cognato nonché fratello di Luca, Gianmarco Onestini (che Soleil possa penalizzare Gianmarco alle votazioni?). “A La Pupa è il Secchione c’è un mio ex cognato, esatto. A questo punto conviene essermi ex, faccio del bene, no dai scherzo. In che rapporti sono con Luca (Onestini ndr)?-esordisce sull’ex Uomini e donne-. Quasi non ricordo più, potrei definirlo un conoscente a malapena. Ormai sono passati anni e non ci siamo più visti o parlati e non abbiamo riallacciato i rapporti. Totalmente indifferente”. E infine non si risparmia sull’ex cognato, fratello dell’ex Luca Onestini: “Ora c’è suo fratello (Gianmarco Onestini ndr) a La Pupa e il Secchione come concorrente. Anche se è ovvio che vogliano pensare ci siano automaticamente delle cose personali, ma è passato così tanto tempo. Da parte mia non c’è alcun tipo di rancore. Anzi. Lo tratto come un concorrente qualunque”.

Che Soleil Sorge e gli Onestini possano mai ricucire i loro rapporti civili dopo la rottura tra l’ex Gfvip e l’ex tronista di Uomini e donne, in definitiva? Nel frattempo Gianmaria dichiara di non gradire la presenza di Soleil Sorge a La pupa e il secchione 2022…











