Soleil Sorge, la critica affonda il libro: “Cultura degli stron*i”/ La replica

Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge riceve la dura sentenza di Novella 2000 su Il manuale della stronza

Avanza incontrastato il successo dell’ex Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge, che a margine del debutto di scrittrice best-seller su Amazon ora replica alla critica. Così come trapela in queste ore via social, tra le pagine di Novella 2000 la critica ha sferrato un duro affondo a Il manuale della stronza, il libro contenente i 10 comandamenti e precetti dettati dall’ex Grande Fratello vip 6 per una vita da anima “bxxch”, all’insegna dell’accettazione e l’inclusione, a discapito di emarginazione e criticità. Il manuale della stronza non vuole essere un libro dispensatore di cultura, eppure -stando allo screenshot condiviso da un utente online- il giornale diretto da Roberto Alessi critica l’opera etichettandola con la nomea di: “Cultura degli stronzi”.

“Amazon è categoricamente chiaro, si legge -scrive il giornale di gossip rispetto alla recensione ripresa dal noto sito e-commerce, del libro-.’Questo articolo è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente quando venduto e spedito direttamente da Amazon“. […] La cultura in questione è il libro di Soleil Sorge, la professionista dei reality. Il Manuale Della Str*nza nel sito di Mondadori viene presentato così ‘un libro ricco di consigli pratici, un vero e proprio manuale per imparare ad amarci e diventare la versione migliore di noi stessi: indipendenti, determinati e amabilmente str*nzi’. Mi fa piacere che Soleil sia amata, un tempo gli str*nzi li evitavi, oggi li puoi comprare con il bonus cultura. La cultura degli str*nzi?”.

Soleil Sorge risponde all’affondo della testata giornalistica

Insomma, una critica acre da mandare giù, per Soleil Sorge, che nel frattempo, però, non lesina una replica piccata. Ma prima, a mezzo Twitter, così la fan di Soleil Sorge che condivide lo stralcio di critica, risponde a difesa della beniamina: ”Prima di giudicare un libro dalla copertina bisognerebbe leggerlo, personalmente l’ho fatto e lo ritengo molto più istruttivo e pieno di spunti di riflessione e crescita personale rispetto a un settimanale di gossip“. Al cinguettio di difesa, dove non viene taggata Soleil Sorge, la diretta interessata neo scrittrice poi non lesina, in queste ore, la replica all’affondo, palesando di non tenere il peso della critica: “Chi è il giornalista che non è neanche in grado di leggere? Chiedo per un amica“. E ad appoggiare l’ex Grande Fratello vip 6, intanto, sono i fedeli supporter, a suon di interazioni social di difesa e consensi.

Prima di giudicare un libro dalla copertina bisognerebbe leggerlo, personalmente l’ho fatto e lo ritengo molto più istruttivo e pieno di spunti di riflessione e crescita personale rispetto a un settimanale di gossip 😘 #solearmy ~ ultimo numero novella2ooo pic.twitter.com/njp5fW2JLc — Jess (@lilcutiegremlin) December 14, 2022













