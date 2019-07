Soleil Sorgè, la dedica a Jeremias Rodriguez/ “Sei un uomo da sposare!”

La storia d’amore tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez prosegue a gonfie. Dopo l’Isola dei Famosi, la coppia non si è lasciata nemmeno per un momento. Nonostante su di loro in pochissimo scommettessero qualcosa, gli ex isolani hanno invece dimostrato di amarsi alla follia e volere proseguire appieno con la loro relazione d’amore. I due stanno andando a convivere e, si bisbiglia, potrebbero anche seriamente pensare alle nozze. La bella influencer infatti, ci scherza su e tramite le storie di Instagram elogia il fidanzato, che piega con moltissima cura i suoi vestiti: “Sei un ometto da sposare!”. Nell’attesa di indossare l’abito bianco Soleil ha festeggiato 25 anni, cenando con gli amici più cari in uno splendido ristorante di pesce in riva al mare. Intanto, proseguono anche le loro vacanze d’amore. E così la coppia, dopo Ponza, ha scelto Palermo per continuare le loro prolungate vacanze bollenti.

Soleil e Jeremias vanno a convivere

Mare, spiaggia, baci e moltissimi scatti social per Soleil Sorgè che, sempre tramite Instagram, condivide con gli estimatori le sue fotografie in bikini, così come le gite in barca. A dispetto dei maldicenti, dopo l’Isola dei Famosi l’amore con Jeremias naviga ancora con il vento in poppa… La relazione prosegue da più di sei mesi e, dopo avere condiviso le spiagge dell’Honduras, i due sono pronti per la convivenza. In esclusiva al sito 361Magazine durante la partecipazione al Vip Champion 2019 di Capri – hanno annunciato di essere pronti per il grande passo: “Andiamo a vivere insieme! Abbiamo appena preso casa, ci hanno accettato la proposta… e quindi è ufficiale: andiamo a vivere insieme!”. Con molta probabilità, Soleil e Jeremias Rodriguez andranno a vivere a Milano, città dove attualmente si trova l’intera famiglia di lui e dove la Sorgè ha vissuto in precedenza quando era fidanzata con l’ex tronista Marco Cartasegna.

