Soleil Sorge, lato B hot su Instagram/ “Menomale che nella vita ci vuole cul* e non zizz*, altrimenti…”

Soleil Sorge infiamma il web con una foto di un primo piano del suo lato B

È un anno d’oro per Soleil Sorge la cui carriera, grazie al Grande Fratello Vip, è decollata. Dopo essere stata una grande protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini, Soleil è apparsa in TV al fianco di Barbara D’Urso come giudice a La Pupa e il Secchione show. Anche Ilary Blasi l’ha voluta nella sua Isola dei Famosi, anche per una sola puntata; così soleil è volata in Honduras e ha fatto vedere ancora una volta di che pasta è fatta. Oltre alla TV, Soleil ha continuato a sviluppare progetti, come quello della propria linea di costumi, State of Soleil, che sta ottenendo un grande successo. Su Instagram, d’altronde, non mancano scatti in cui si mostra con indosso alcuni dei suoi capi. Proprio una di queste foto ha nelle ultime ore infiammato il web.

La foto mostra un primo piano del lato B di Soleil Sorge che indossa uno dei suoi costumi, di colore giallo. Uno scatto che ha infiammato il popolo del web e che l’ex gieffina ha commentato con la sua solita ironia: “Menomale che nella vita ci vuole culo perché si ce vulevn e zizz stev nguaiat.” ha infatti scritto a corredo della foto.

Soleil Sorge e il grazie ai follower

Soleil Sorge è d’altronde molto presente su Instagram ed ha un costante contatto con i suoi tantissimi follower. Proprio di recente ha voluto ringraziare tutti coloro che la supportano, pubblicando un lungo messaggio in cui si legge: “È davvero un onore per me esservi di ispirazione come voi lo siete per me. Siete un tesoro inestimabile pieno di persone meravigliose che amo abbracciare ad ogni incontro..ma soprattutto sono davvero fiera di sapere che anche in mia assenza tra di voi ci sia quel supporto e affetto reciproco che in fin dei conti rende proprio una famiglia. L’amore muove il mondo e il più bel traguardo per me è proprio vedere la condivisione e ampliamento di questo amore”.

