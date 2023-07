Soleil Sorge: nuova “Bonas”, dopo Sophie Codegoni, per “Avanti un altro”?/ Il dettaglio che non sfugge

Grande Fratello vip, Soleil Sorge debutta ad Avanti un altro? Esplode il gossip sulla competizione con Sophie Codegoni

Sulla scia del gossip infuocato che vedrebbe Sophie Codegoni rischiare il titolo di Bonas ad Avanti un altro, Soleil Sorge potrebbe sostituirsi all’ex rivale al Grande Fratello vip 6 per l’ambito ruolo. Le due bionde ex gieffine si conoscevano per la prima volta nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello vip all’edizione del reality Grande Fratello vip 6.

Al gioco dei vipponi da ex corteggiatrici storiche a Uomini e donne le due modelle avviavano una competizione tra bionde piuttosto agguerrita, in particolare per i rispettivi fandom delle giovani, che ora si vedono ancora una volta contrapporsi rispetto all’ipotesi che si solleva online sulla possibile sostituzione di Soleil a sfavore di Sophie, nel cast di Avanti un altro.

Soleil Sorge soffia il posto a Sophie Codegoni? Sonia Bruganelli insinua il dubbio, via social

La stessa ipotesi nasce alla luce di un curioso particolare online, che vede Soleil molto complice e vicina a Sonia Bruganelli, che é parte integrante del progetto di Avanti un altro. Il programma TV e streaming sulle reti Mediaset, condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti in chiaro tv su Canale 5 e sul sito web Mediaset infinity, vede alla produzione Sonia Bruganelli, che tra le Istagram stories dà ora vita al thread del momento condividendo un collage di foto dove l’immagine della bionda Soleil Sorge, che indossa un abito rosa ricevuto in suo regalo, viene equiparata a quella della Barbie. E il post ha persino la caption: “We see no differenze”, “differenze, non ne vediamo…” e poi ancora “Siamo sempre sul pezzo noi, Soleil!”.

Una storia sibillina che per molti, tra gli internauti attivi via social, suona come l’anticipazione della sostituzione di Soleil al posto di Sophie, nel ruolo della più bella, la “Bonas“, ad Avanti un altro! Che Soleil Sorge possa rivelarsi la nuova “Bonas” non si direbbe un’ipotesi azzardata, anche perché l’italo americana a sua volta potrebbe essere sostituita da Oriana Marzoli al GFvip party…

📸#SoleilSorge nuova “Bonas” ad “Avanti un altro”, al posto di #SophieCodegoni? #SoniaBruganelli insinua il dubbio, con un “endorsement” tra le Instagram stories… Who’s the Original Barbie?!?👑 pic.twitter.com/F8H6Dwixnz — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) July 14, 2023













