Soleil Sorge/ Pace fatta con Delia Duran, con Alex Belli intanto è passione “artistica”

Soleil Sorge si avvicina a Sophie Codegoni. E’ bastata una cena preparata da Sophie Codegoni per farle avvicinare. L’influencer, infatti, senza esitare, raggiunge la modella in cucina impegnata nella preparazione del pollo alle mandorle. Complimentandosi con lei, chiede il procedimento utilizzato nella preparazione di alcuni piatti e afferma: “Erano di una bontà…”, invitandola a cucinare più spesso queste pietanze. Alle due concorrenti si aggiunge anche Patrizia che le dice: “Hai fatto una cena pazzesca”. Soleil spende delle belle parole in favore di Sophie e, dopo averle dato il cinque per complimentarsi ancora, le dice: “Sei appena scesa ancora nella mia black list”. A quanto pare, poco per volta, le due sembrano capirsi un po’ di più e aver superato l’antipatia iniziale per colpa di Gianmaria Antinolfi.

Eppure proprio qualche settimana fa, Soleil Sorge aveva accusato Sophie Codegoni di non portare alcun contenuto originale. Aveva infatti dichiarato: “Qualunque cosa fa è una copia di qualcosa… non ha un minimo di originalità, nel senso di unicità o personale. Perché? Perché è ancora piccola e mi va benissimo ma… ricercatelo. Non stare a rompere pure le palle e provare a fare la superiore quando non lo sei. Sorry… non lo fai… sii umile e resta nel tuo posto, punto. Tutto qui…”.

Nel corso delle settimane, Soleil Sorge ha avuto modo di confrontarsi anche in maniera piuttosto accesa con diversi componenti della casa, generando reazioni contrastanti anche in chi ha vissuto il tutto dal di fuori. Nello specifico, sono state diverse le puntate dedicate alla sua relazione particolarmente agitata con Gianmaria, visti anche i loro trascorsi sentimentali ormai superati da tempo. Dopo alti e bassi alla fine sembra che da qualche settimana i rapporti si siano per lo meno calmati, senza generare ulteriori momenti di tensione. A tenere banco invece nelle ultime puntate è stato il suo rapporto enigmatico con Alex Belli. Con l’attore è nata un’amicizia particolare, condita da momenti di stretta vicinanza e di grande affetto, al punto da suscitare qualche dubbio in chi osserva in riferimento al fatto che si tratti unicamente di amicizia. Dopo diversi confronti all’interno della casa proprio sul tema, hanno fatto scalpore i duri sconti con la attuale moglie di Belli, Delia Duran.

Nell’ultima puntata c’è stata nuovamente l’occasione di riaprire la disputa, con la Duran ancora una volta chiamata ad entrare in casa per un confronto a 3. Soleil insieme all’amico ha cercato nuovamente di rinnovare il senso del loro rapporto, definito puramente come un’amicizia sana e forte, senza nessun secondo fine dal punto di vista sentimentale. L’astio era chiaro e la Duran ha avuto serie difficoltà a credere alle parole della ragazza, salvo poi cedere davanti alle scuse e all’affetto dimostratogli dal marito. Come ormai accade da diverse settimane, la Sorge è tornata ad essere tra le più nominate dei concorrenti, per cui affronterà nuovamente il televoto per capire se riuscirà anche questa volta a superare la nomination. Per la prossima puntata si attendono ancora momenti che mettano in evidenza la sua irriverenza e il suo carattere forte, in attesa di scoprire se ancora una volta il pubblico deciderà di graziarla risparmiandole l’eliminazione definitiva.



