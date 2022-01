Soleil Sorge prova a baciare Delia Duran/ “Siamo sulla stessa onda…”

Soleil Sorge prova a baciare Delia Duran. Le due gieffine sembrano aver trovato un’intesa anche se sui social la loro presunta amicizia è molto chiacchierata. Dopo aver preparato assieme la cena, Delia e Soleil hanno passato la serata in leggerezza tra balli e canti. Soleil ha addirittura iniziato a parlare di viaggi e Delia Duran entusiasta ha risposto: “Che bello! Ah ma possiamo organizzare, io me lo sto preparando da qualche anno solo che la pandemia ha fermato tutto. Ma uno dei quei viaggi che vorrei fare è proprio conoscere il mio, il nostro Paese! L’Amazzonia soprattutto che è il polmone di tutto il nostro Pianeta Terra”. Soleil e Delia hanno poi preso in giro l’attore: “Siamo sulla stessa onda”, ha ironizzato la modella.

Alessandro Basciano "Sophie è una sfigata"/ Soleil lo asfalta "questa sfigata ti piaceva e te la limonavi"

Dopo la cena, Alessandro Basciano si è improvvisato dj. Delia ha spinto Soleil tra le braccia di Manila per farle far pace tanto che la Sorge ha dato un bacio in bocca alla Nazzaro. Poi Soleil ha preso la mano di Delia e l’ha tirata a sé provando a baciarla. Chissà cosa penserà di questa vicinanza Alex Belli che nelle scorse ore con un tweet ha lasciato Delia Duran: “Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”. Alex Belli userà questa amicizia a suo vantaggio?

Delia Duran ha il covid?/ "Ha detto che non sente più odori e sapori" ma la regia…

Soleil Sorge si confida con Kabir Bedi sul suo rapporto con Alex Belli

Soleil Sorge si è confidata con Kabir Bedi sul suo rapporto con Alex Belli. Kabir Bedi le ha chiesto delucidazioni in merito a quello che era successo negli scorsi mesi. Soleil ha spiegato: “Io e Alex abbiamo sbagliato a dire che tra di noi c’era amore, anche se c’è”. Secondo l’influencer il suo rapporto con Belli sarebbe stato frainteso. Soleil ammette però che tra loro c’è era attrazione fisica: “Questo ha messo in crisi il loro rapporto” aggiunge, dando una motivazione alla crisi del matrimonio tra Delia e Alex. Kabir Bedi non riesce a capire il comportamento di Delia Duran. Nella casa, il confronto tra lei e Alex Belli ha scosso gli inquilini.

Delia Duran e Soleil Sorge ora amiche al GF Vip, copione già scritto?/ Sorrisi e complicità sospette...

Anche Soleil sembra non avere le idee chiare, ma dice che entrambi sicuramente sono in cerca di conferme. “L’amicizia con Alex è l’unico punto fermo di tutta questa situazione. Io non capisco se loro stanno facendo un teatrino” aggiunge, mettendo in dubbio la loro sincerità. Kabir e Soleil vorrebbero capirci di più su questa storia anche se per il momento entrambi appaiono scettici. Soleil aggiunge: “Io trovo personalmente ingiusto che una persona non possa avere un’amicizia però se la persona che ami ti chiede un sacrificio sarebbe giusto farlo. Capisco che se la persona sta male va fatta una scelta. Se dovesse essere così amen. Basterebbe che lui prendesse una posizione e dicesse che la ama. Ecco cosa dovrebbe fare con Delia”. Peccato che Soleil ancora non sappia cosa sia successo al di fuori della casa. Ci riferiamo ovviamente al tweet choc di Alex Belli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA