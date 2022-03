Soleil Sorge provoca Chiofalo: “Non ti avevo riconosciuto”/ “Ero rimasta a qualche operazione fa”

Soleil Sorge grande protagonista anche de La pupa e il secchione Show 2022. Il reality condotto da Barbara D’Urso ha debuttato ufficialmente ieri con la prima puntata nel corso della quale sono stati presentati ufficialmente tutti i concorrenti. Tra i giudici, accanto a Federico Fashion Style e Antonella Elia c’è proprio Soleil Sorge che, nel ruolo di giurata, si è divertita a stuzzicare i concorrenti. Nel mirino dell’influencer è così finito Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island che Barbara D’Urso ha scelto come concorrente della sua trasmissione.

Soleil Sorge, di fronte al nuovo look di Francesco Chiofalo, diverso da quello che sfoggiava a Temptation Island, non è riuscita a trattenersi lasciandosi andare ad una battuta che ha fatto calare il gelo in studio tra l’imbarazzo generale.

La battuta di Soleil Sorge a Francesco Chiofalo: imbarazzo a La pupa e il secchione Show 2022

Soleil Sorge, nei panni di giudice de La pupa e il secchione Show 2022, non rinuncia alla sua schiettezza e di fronte all’immagine di Francesco Chiofalo, ha deciso di stuzzicarlo a modo suo. “Ah lenticchie, non lo avevo riconosciuto, ero rimasta a qualche operazione fa…scherzo, stai benissimo davvero, i miei complimenti”, ha detto l’ex vippona provocando imbarazzo in studio, rotto da Barbara D’Urso che ha poi cambiato argomento.

Nel suo nuovo ruolo, Soleil Sorge è già stata promossa a pieni voti dal pubblico. Provocatrice, irriverente, diretta e senza filtri, Soleil si è perfettamente calata nei panni di giudice, pronta a bacchettare le pupe e i secchioni e non solo. La scelta di Barbara D’Urso di averla nella giuria de La pupa e il secchione Show 2022, dunque, è già stata approvata dal web.

