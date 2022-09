Soleil Sorge rompe il silenzio sul papà/ “Migliori amici…”

Grande Fratello vip 7, Soleil Sorge parla del misterioso papà al web e…

Nelle ore dell’attesa generale di pubblico e critica al suo debutto alla conduzione del GF vip party, il web format parallelo del Grande Fratello vip 7 in corso, Soleil Sorge torna al centro dell’attenzione mediatica aprendosi su una persona speciale, il papà, di cui lei ha ad oggi parlato poco ai fedeli fan. L’occasione che Soleil Sorge ha per parlare del familiare é la ricorrenza festiva del compleanno del padre, con una serie di Instagram stories. Si tratta di alcune fotoricordo che immortalano il signor Sorge all’epoca in cui era pressappoco coetaneo della figlia modella italo-americana concepita con l’ex concorrente di Pechino Express, Wendy Kay.

Del misterioso papi di Soleil Sorge sono ad oggi emerse poche curiosità. L’uomo, di origini abruzzesi, vivrebbe a Santo Domingo e, complice silenzio mediatico tenuto sul suo conto da parte di Soleil Sorge, sembra mantenere un low profile, tenendosi a debite distanze dai gossip e l’attenzione mediatica in generale.

Tuttavia, nel giorno del compleanno del papà, Soleil ha condiviso tra le Instagram stories una foto che la immortala mentre le da piccola stringe a sé il papà, corredata da una descrizione ripresa in slang americano “Best Friends ever”, “I migliori amici di sempre”. Ma non é tutto. Perché sempre tra le stories, Soleil Sorge condivide uno scatto dell’amato familiare, dalla caption intrisa di elogio affettuoso destinata all’amato Sorge senior: “Eri proprio un figone alla mia età”.

Per la prima volta, quindi, Soleil Sorge parla a cuore aperto al popolo del web del papà che l’ha messa al mondo, nelle ore che precedono il suo nuovo ruolo, di conduttrice del web format GFVIP party, che la vede al timone dello stesso in coppia con Pierpaolo Pretelli. E le soddisfazioni dal punto di vista professionale non finiscono qui. Ormai libera dal triangolo amoroso che la vedeva intrattenere il pubblico TV, al Grande Fratello vip 6, con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, Soleil Sorge si prepara a tornare tra i banchi di scuola a Back To school condotto da Federica Panicucci e per dei nuovi servizi fotografici, in attesa del suo debutto alla Fashion week di Milano (la settimana della moda milanese, che si tiene dal 20 al 26 settembre 2022).

Che cosa spinge Soleil a parlare del papà ora che é sulla cresta dell’onda? Che tra padre e figlia si siano riavvicinati dopo un periodo di crisi familiare? Il mistero sui rapporti tra i Sorge s’infittisce sempre di più…











