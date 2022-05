Soleil Sorge rompe il silenzio sul ritorno a L’Isola/ “Tornare dove è avvenuto il cambiamento…”

L’isola dei famosi 2022, Soleil Sorge torna in Honduras: il messaggio dedicato alla “fonte” d’ispirazione

La nuova diretta de L’isola dei famosi 2022, andata in onda il 30 maggio 2022 su Canale 5, ha visto Soleil Sorge segnare un nuovo debutto in tv, stavolta da naufraga special-guest e in coppia con Vera Gemma, tra le spiagge dell’Honduras. Il vero e proprio sbarco delle “piratesse”, nonché già ex naufraghe a L’isola dei famosi rispettivamente nel 2019 e 2021, avverrà ufficialmente nella puntata del 6 giugno, quando Soleil e Vera faranno la conoscenza dei naufraghi concorrenti veterani. Per Soleil e Gemma, che intanto si sono presentate al grande pubblico del piccolo schermo in delle avvincenti videoclip di presentazione, non si tratta della prima esperienza nel viaggio alla riscoperta dell’io all’isola e questa volta, per loro, è previsto un soggiorno honduregno non duraturo, ma dalla durata stimata almeno una settimana.

Alex Belli critica Soleil Sorge all'Isola 2022/ "Sei mesi di trash, non rinnegarlo"

Nel frattempo Soleil Sorge, reduce dalle esperienze tv registrate al Grande fratello vip 6 e La pupa e il secchione 2022, torna in tv e al contempo rompe il silenzio sul terzo programma consecutivo che negli ultimi mesi la vede protagonista, ovvero L’isola dei famosi 2022 in corso. Lo fa condividendo con il popolo del web delle Instagram stories, dedicate alla sua fonte d’ispirazione.

Soleil e Vera insieme a L'isola, ma è naufragio/ "Differenza abissale", "In più ha bocce e anni"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Soleil Sorge grata a L’isola dei famosi: il messaggio sentito

In una delle storie rivelatrici, Soleil condivide dei frame della sua video-clip di partecipazione a L’isola che la immortalano mentre dichiara ‘L’isola mi ha fatta riscoprire, volevo la rinascita e ho riscoperto totalmente me stessa’, corredata dalla descrizione sibillina “Hey, I’m back!”, “Hey sono tornata!”. Questo, per poi lasciarsi andare ad un toccante messaggio dedicato al primo vero sliding doors (porta scorrevole di svolta) della sua crescita personale e artistica, ovvero L’isola dei famosi. “E non c’è cosa più bella che tornare dove il cambiamento è avvenuto -esordisce nel messaggio isolano, non appena rientrata in Honduras-. E sappiamo di essere davvero rinati e cambiati quando tornando alla fonte il nostro cuore la vive e guarda con occhi diversi. #isola”.

Soleil Sorge torna all'Isola/ Furia web:"'Nuova' Guendalina? Come sostituire Chanel con il mercato del pesce"

In attesa di scoprire cosa potrà riservare al pubblico tv il nuovo viaggio isolano di Soleil Sorge, i telespettatori ricordano via social, con nostalgia, la partecipazione della naufraga highlander a L’isola dei famosi 2019, dove lei diventava protagonista di una romantica lovestory con il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias Rodriguez.











© RIPRODUZIONE RISERVATA