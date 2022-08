Soleil Sorge scartata a Avanti un altro? “Fake news”/ La replica: “Mai fatto il provino”, poi cita Sophie…

Soleil Sorge scartata ad Avanti un altro? La replica dell’ex gieffina

Soleil Sorge scartata ad Avanti un altro? È questa l’indiscrezione che ha iniziato a circolare ieri, dopo l’annuncio della nuova Bonas del programma, ruolo conquistato da Sophie Codegoni. Proprio l’amica di Soleil le avrebbe soffiato il posto nello show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, voce che però Soleil ha voluto smentire in modo secco e netto con un tweet.

“Mai fatto provini per Avanti un altro né avrei considerato questo ruolo che qualcuno, con malizia, tende ad assegnarmi” ha spiegato Soleil nel tweet, rivelando di avere invece accettato un’altra proposta lavorativa. “Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale. Auguro tanto successo a Sophie & Sonia. Try again & see you soon.”, ha quindi concluso, con tanto di stoccata finale ai fautori dell’indiscrezione fake.

Le parole di Soleil Sorge sul nuovo impegno potrebbero confermare l’indiscrezione lanciata da TV Blog qualche settimana fa, secondo la quale l’ex gieffina dovrebbe condurre il Grande Fratello VIP Party insieme a Pierpaolo Pretelli. Intanto c’è chi ancora commenta la scelta di Sophie Codegoni come nuova Bonas di Avanti un altro. Qualcuno ha infatti accusato Sonia Bruganelli, che insieme al team della Sdl tv si è occupata dei casting, di aver avuto un trattamento di favore per l’ex gieffina, che ha ben conosciuto durante l’ultima edizione del GF Vip. Per rispondere alle malelingue, Sonia ha deciso di postare il provino di Sophie, dimostrando che, come tutte, anche lei lo ha sostenuto.

