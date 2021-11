Soleil Sorge, urla fuori dalla Casa “Allontanati da Alex”/ “È un fallito, cornuto!”

Dopo gli ultimi avvenimenti nella Casa del GF Vip, il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge è inevitabilmente cambiato. La ragazza ha in qualche modo iniziato a covare dei dubbi soprattutto dopo il confronto tra l’attore e la moglie Delia Duran. Adesso però, a mettere l’influencer in guardia da Belli ci ha pensato anche la “Regina de Roma”, noto personaggio social che, con tanto di megafono, nella giornata di ieri ha urlato fuori dalle mura della spiatissima Casa: “Soleil accanna Alex, sta a fa Centovetrine, devi stare lontana da Alex!”.

La donna ha poi destinato parole molto forti anche nei confronti dello stesso attore urlando: “E tu Alex sei un cornuto nato, una me**a, un fallito”, ribadendo la stima nei confronti di Soleil e invitando la giovane ad allontanarsi da Belli. Riferendosi a quest’ultimo ha urlato ancora: “Sei un vero cornuto, CentoVetrine è finito. Sei lo schifo degli schifi”. Durante le urla però, la Sorge non si trovava in giardino e quindi non ha potuto ascoltare direttamente le parole della fan che le ha rivolto e soprattutto le frasi di disprezzo molte dure riferite ad Alex.

Soleil Sorge, urla per lei fuori dal GF Vip: messa in guardia da Alex Belli

Gli altri inquilini del Grande Fratello Vip hanno tuttavia avuto modo di udire le urla fuori dalla Casa per Soleil Sorge e, come riferisce Biccy.it, la Regina de Roma ha pensato bene di attaccare preventivamente anche le Vippone: “Se siete delle infami dentro la casa del GF e non dite nulla a Soleil, la Regina de Roma riparte. Torno fuori a urlare esclusivamente per Soleil”.

L’emblematico personaggio ha poi dato delle “false e bugiarde” alle concorrenti del Grande Fratello Vip minacciando di fare ritorno nel cuore della notte per urlare nuovamente in favore di Soleil: “Alex ormai fa il CentoFratello non il GFVip. Quel falsone che non è altro. E non ce l’ho soltanto con lui, ma con il resto della casa che mente a Soleil”, ha aggiunto. Poco dopo una delle principesse Selassié, Jessica, ha deciso di raggiungere i destinatari delle urla per informarli dell’accaduto. “C’è un messaggio per te: la Regina di Roma, ha detto che devi staccarti da Alex e poi ha offeso lui”, ha detto riferendosi a Soleil. Poi, parlando con Alex ha proseguito: “hanno urlato cose non carine per te. Hanno detto che Soleil deve stare lontana da te, che sei cattivo e un cornuto nato. Sì, ha detto cose davvero brutte su di te”.

