Soleil Sorge, svolta d’amore per mamma Wendy Kay/ “Ho adottato Dalì”

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge svela il dono d’amore per la madre Wendy Kay

Può dirsi la colonna portante del Grande fratello vip 6 – per il ruolo di “terza incomoda” coperto nel triangolo condiviso con Alex Belli e Delia Duran, passato alla storia del gossip made in Italy- e ora Soleil Sorge torna a far parlare di sé, per un viaggio inaspettato verso il Sud Italia. Il motivo dello sbarco a “Partenope”?

L’italo-americana è approdata a Napoli e a farlo sapere è lei stessa tra le nuove Instagram stories condivise con i fans. Si tratta di una svolta d’amore che lei dona alla sua famiglia che forma insieme alla madre Wendy Kay.

“Oggi sveglia presto, direzione Napoli, spero di dirvi presto cosa stiamo andando a fare”, dichiara sorridente Soleil Sorge mentre è in viaggio diretta al capoluogo campano. Poi prosegue: “Say hi to Dalì,, welcome to the family”, ovvero “Dite ciao a Dalì, benvenuto in famiglia”.

A corredo delle storie rivelatrici sulla sua svolta d’amore, che vive in parallelo all’impegno tv che la vede coprire il ruolo di giudice a L’isola dei famosi 2022 – con un simpatico amico a quattro zampe new-entry in famiglia – intanto, Soleil Sorge rende noto di farsi intanto un regalo donando amore alla madre e al cucciolo Dalì che adotta, in seguito ad una perdita: “Un mese fa abbiamo perso la nostra cagnolina Jolie. L’amore di un cane è unico. Ma di amore può essere sempre di più nella vita. E così ho decisondi fare un regalo a mI madre”.

Soleil Sorge e i dettagli sul soggiorno a Napoli

Tra le Instagram stories rivelatrici dell’adozione che ha regalato alla sua mamma vip nonché ex Pechino Express, Wendy Kay, poi Soleil Sorge conclude riprendendo ulteriori dettagli del suo soggiorno a Napoli. “Ho adottato Dalì da @luxurybabydog, un negozio super carino, dove poter trovare anche accessori per i vostri pelosetti”, fa infine sapere ai fedeli followers.

Chissà, quindi, quali sorprese riserverà il destino al tenero Dalì e alle sue padroncine vip, Wendy Kay e Soleil Sorge.













