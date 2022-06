Soleil Sorge torna a L’isola dei famosi/ Un annuncio all’orizzonte, dopo le polemiche…

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge riserva nuove sorprese ai fan con la linea State of Soleil dopo la re-entry a L’isola dei famosi 2022

Nell’attesa della nuova puntata de L’isola dei famosi 2022, prevista per il prossimo 6 giugno 2022 su Canale 5, dopo aver debuttato da special-guest al reality honduregno in coppia con Vera Gemma -tra le polemiche più disparate oltre i consensi, nel web- Soleil Sorge sorprende in queste ore, dando annuncio di una novità per lei in arrivo. Si tratta del lancio della seconda tranche della sua linea beach-wear, la cui prima tranche è stata presentata dalla modella italo-americana ed ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e donne, lo scorso maggio 2022, sempre a mezzo social. Ma come nasce il progetto fashionista, State of Soleil?

Reduce dal successo ottenuto con il ruolo di concorrente coperto al Grande fratello vip 6, passando poi con il ruolo di giudice a La pupa e il secchione e ora è in attesa di tornare ad attivarsi nel gioco de L’isola dei famosi 2022, dopo la prima esperienza di naufraga vissuta a L’isola dei famosi 2019, la stessa italo-americana ci ha rivelato: “Vuole essere un progetto che nasce in realtà per raccogliere uno state of mind (uno stato mentale, una forma-mentis), ho raccontato attraverso gli elementi della nostra terra e del nostro universo direi in un modo tutto mio. E vorrei che attraverso “State of Soleil” possiate entrare proprio nel profondo della vostra unicità dei valori più profondi della nostra coscienza ed esistenza”.

Soleil Sorge e l’inscindibile legame con l’acqua: ecco quando avviene il nuovo rilascio

Tra gli elements of life, da nata sotto il segno d’acqua Cancro, come riprende 361magazine, Soleil Sorge si è detta particolarmente legata all’elemento acqua: “Attraverso l’elemento dell’acqua ho scelto Islandcoco come partner di produzione per questa linea […] Ho voluto raccontare le prime fasi della realizzazione alla quale ho dedicato veramente tanta attenzione in ogni dettagli per potermi assicurare che possiate trovare proprio il vostro stile andando nella fabbrica per disegnare tutto, dalla selezione delle stoffe al taglio delle forme, nelle cuciture, persino nella creazione delle grafiche”.

Ma quando avverrà, quindi, il rilascio online della seconda tranche di bandane, bikini e beach-wear in generale di State of Soleil? Secondo il nuovo annuncio social di Soleil Sorge, il 22 giugno 2022, attraverso i profili social della diretta interessata sarà la stessa ex Grande fratello vip 6 a fornire in descrizione, nel web, tutti i dettagli e le curiosità della nuova linea moda-mare, ideata in vista del solstizio d’estate 2022, che darà il via alla bella stagione.











