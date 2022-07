Soleil Sorge torna al Grande Fratello Vip7?/ Ruolo inedito per lei: Signorini pensa…

Soleil Sorge: rumors sul ritorno al Grande Fratello Vip

Dopo aver trascorso quasi sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip 6 di cui è stata una delle protagoniste indiscusse creando dinamiche con Alex Belli e Delia Duran, Soleil Sorge potrebbe tornare nel reality che le ha regalato una grande fetta di popolarità. Nessun ritorno come concorrente, tuttavia, per la Sorge che, dopo essere stata anche giudice de La pupa e il secchione show, è piena di impegni anche in seguito al lancio della sua prima collezione di costumi. Ormai sulla cresta dell’onda, seguitissima sui social, Soleil continua ad essere accostata alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, ma con quale ruolo?

Dayane Mello e Soleil Sorge sempre più vicine/ La dolce dedica per il compleanno

Prima dell’ufficializzazione di Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste, il nome di Soleil era stato inserito tra quelli papabili per ricoprire proprio il ruolo da opinionista. Oggi, però, pare che la Sorge possa tornare con un ruolo differente.

Soleil Sorge conduttrice del GF Vip Party?

Anche per il Grande Fratello Vip 7 ci sarà il GF Vip Party ovvero lo show che andrà in onda su Mediaset Infinity, prima di ogni puntata serale condotta da Alfonso Signorini e che, con vari ospiti che hanno avuto un’esperienza nel reality, ma ancora con parenti e amici dei concorrenti, racconta ciò che accade nella casa. Il GF Vip Party della sesta edizione è stato condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso Zorzi. Una coppia inedita che, tuttavia, ha fatto breccia nel cuore del pubblico.

Soleil Sorge compie 28 anni: Dayane Mello la stupisce/ Il gesto social per auguri...

A settembre, però, pare che ci sarà un cambio della guardia. Secondo alcune indiscrezioni riportate da MondoTv 24 e da GFIsolaNews, potrebbe essere Soleil la conduttrice del GF Vip Party. Arriverà a breve l’ufficiliazzione?

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge esce allo scoperto con Carlo/ Un particolare la "incastra"...

© RIPRODUZIONE RISERVATA