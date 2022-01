Soleil Sorge “tradita” da Manila e Katia Ricciarlli/ “Io stavo male e lei chiacchierava con Delia”

Grande Fratello vip: Soleil-Manila, sodalizio al capolinea?

L’ingresso di Delia Duran all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha spostato gli equilibri. Una delle amicizie che sembravano ormai salde sembra infatti scricchiolare. Durante la puntata di lunedì scorso, Soleil Sorge ha mostrato un certo disappunto nei confronti di Manila Nazzaro, dopo che l’ex Miss Italia ha accolto in maniera amichevole la “rivale” e nuova concorrente, Delia Duran. Uno strappo dato soprattutto da Soleil sorge mentre Manila Nazzaro cercava di spiegare come sia naturale accogliere una nuova concorrente e aiutarla nel suo percorso di inserimento all’interno dell’abitazione. Niente da fare. Dopo la puntata Soleil Sorge ha tuonato nel segreto del confessionale: “Capisco la vicinanza a Delia ma anche un pò meno. Gli sta dando più attenzioni anche del resto della casa”.

Nathaly Caldonazzo a Soleil Sorge/ “Poligamia solo se la scegli, io non l'accetterei”

Soleil Sorge se la prende pure con Katia Ricciarelli

Quella che sembrava un’amicizia forte, tanto da costare dei sacrifici specie per Manila Nazzaro, sembra sfaldarsi. Sì perchè nei primi mesi della casa sono state diverse le inquiline, Raffaella Fico su tutte, a pretendere dalla showgirl pugliese un distacco nei confronti della tanto vituperata Soleil Sorge. Anche nei momenti più di pressione, Manila Nazzaro ha riaffermato la sua amicizia nei confronti di Soleil Sorge, perdendo simpatie sia all’interno che all’esterno della casa. Ora però quel rapporto sembra essere giunto al capolinea. Non è il primo scontro tra le due ma questa volta sembra che essersi incrinato qualcosa nel loro rapporto specialmente da parte di Soleil Sorge. Poche ore fa nel confessionale della casa ha dichiarato: “Il vero problema è che dal momento che io sto giù, Manila ha passato più tempo a parlare con Delia invece che starmi vicino”. Ma non è finita. L’italo-americana se l’è presa pure con Katia Ricciarelli, la quale prima l’ha “avvertita” su quanto stesse capitando, per poi durante la puntata fare dietrofront difendendo Manila Nazzaro. Oggi più che mai Soleil Sorge sembra essere sola contro tutti.

