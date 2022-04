“Soleil Sorge, truffa da 5 milioni con cryptovalute”/ Video: è uno scherzo de Le Iene

Soleil Sorge e la truffa da 5 milioni di euro con le cryptovalute. Il caso è scoppiato nel pomeriggio, quando è rimbalzata la notizia dell’accusa nei confronti dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. In particolare, si è detto che l’attuale opinionista della Pupa e il Secchione sarebbe stata complice di tale raggiro per la sponsorizzazione di cryptovalute. Qualcuno ha pensato ad un pesce d’aprile, poi Soleil Sorge ha pubblicato alcune storie su Instagram per respingere le accuse e incolpare chi l’aveva incastrata. L’influencer era molto arrabbiata, furiosa contro l’uomo da lei additato.

Dietro tutto ciò c’era ben altro rispetto ad un pesce d’aprile: era tutto uno scherzo de Le Iene. Proprio in occasione di questa giornata così particolare, il programma di Mediaset ha deciso di fare uno scherzo a Soleil Sorge, inventando che fosse implicata appunto in questa maxi truffa. L’influencer dal canto suo ci è cascata in pieno, anche grazie alla complicità di alcuni siti web contattati da Le Iene per diffondere la notizia.

Soleil dopo scherzo de Le Iene “Stavo per sequestrare…”

Alla fine, Nicolò De Devitis si è mostrato proprio con Soleil Sorge rivelando a tutti che era stata vittima di uno scherzo de Le Iene. L’ex gieffina comunque l’ha presa bene, infatti si è fatta una risata alla fine, anche se comunque si era spaventata per come si stava evolvendo quello che inizialmente non sapeva essere uno scherzo, tanto che era arrivata a chiamare le forze dell’ordine. “Sei stata una criminale”, le dice il complice dello scherzo ripreso in una delle storie su Instagram. “Io non truffo nessuno”, ha urlato lei. Lui ha rilanciato: “Solo con il cuore”.

Poi con l’inviato de Le Iene Soleil Sorge hanno commentato a caldo: “Stavo soffrendo, adesso sto molto meglio. Stavo per sequestrare una persona, per aggredirlo, per chiamare i servizi segreti. Io convinta che fossero venuti per beccare lui, invece no”. Stando a quanto apparso sulle stesse stories, lo scherzo dovrebbe andare in onda nella puntata di mercoledì de Le Iene.

