Soleil Sorge: “Un’impronta indelebile nella storia…”/ Rompe il silenzio su Silvio Berlusconi

Soleil Sorge scrive in memoria di Silvio Berlusconi: l’addio é social

Nei giorni segnati dal lutto nazionale in Italia e di risonanza nel mondo per la morte di Silvio Berlusconi, Soleil Sorge si aggiunge agli innumerevoli messaggi di addio all’esponente politico e leader di Forza Italia.

L’ex protagonista del Grande Fratello vip 5, reality show in onda sulle reti Mediaset, la società di produzione multimediale di cui Silvio Berlusconi diventava il padre fondatore nei primi anni ’90, rilascia via social il suo ultimo saluto al politico. E tra le righe del commosso messaggio, a dispetto dei detrattori della memoria dell’ex quattro volte Presidente del Consiglio dei Ministri l’influencer italo americana ammette di stimare Berlusconi, considerandolo come una fonte d’ispirazione per le future generazioni di politici e imprenditori. In reaction alla notizia della morte, che si registrava in data 12 giugno in seguito all’ultimo ricovero di Silvio Berlusconi all’ospedale San Raffaele di Milano, l’ex volto del Grande Fratello vip 5 così esordisce nel messaggio di addio: “Oggi scompare un’impronta indelebile nella storia moderna e italiana”.

Le parole di cordoglio di Soleil Sorge alla famiglia di Silvio Berlusconi

Il post dedicato al padre fondatore di Mediaset, che trasmette tra gli altri i programmi a cui lei deve la sua popolarità raggiunta con la partecipazione TV, quali Uomini e donne nel ruolo di corteggiatrice di Luca Onestini, Grande Fratello vip 5 nel ruolo di concorrente inquilina della Casa e L’isola dei famosi nel ruolo di naufraga, poi prosegue: “Il carisma, la passione, la determinazione che hanno dato vita ad un futuro per noi definito presente, continueranno ad ispirare generazioni di politici e imprese imprenditoriali”. Insomma, Soleil Sorge si dichiara così una estimatrice delle opere di Silvio Berlusconi, fino a porgere il suo cordoglio ai più vicini e i parenti al compianto politico e imprenditore: “In questo momento di lutto, la mia vicinanza ai suoi cari ed al suo animo. Con l’augurio che possano trovare conforto nella consapevolezza che il suo impatto e la sua eredità rimarranno vivi nel cuore dell’Italia e del mondo per sempre”. E in conclusione: ” Con sincero cordoglio, riposi in pace Presidente”.

