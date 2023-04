Soleil Sorge: “Vittoria GFVIP? Penso che…”/ Silenzio rotto su Oriana e Nikita

Gfvip 7, Soleil Sorge si pronuncia sulla finale tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon

Il GFvip 7 si é appena concluso con una finale infuocata, combattuta per il titolo di vincitore tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, e al riguardo, intanto, Soleil Sorge si pronuncia con un suo parere. L’occasione che la timoniera del GFvip party ha per tornare a rilasciare dichiarazioni, con particolare riferimento alla finale dell’ultimo Grande Fratello vip – che é il gioco a cui prendeva parte per l’edizione GF vip 6- é stata la sua partecipazione alla presentazione sul Red carpet della serie tv Disney Plus “The Good Mothers”. Per l’evento-promo la ex GFvip 6 Sorge non ha lesinato delle spiazzanti dichiarazioni in confidenza con Thomas Cardinali di UniCusano.

Incalzata sulla neo serie tv Disney Plus che parla di empowerment di genere femminile e quindi di donne forti e carismatiche che decidono di sfidare la criminalità organizzata, l’ex Gfvip 6 italo-americana ha dichiarato: “Mi sento fortunata ad essere presente a questa anteprima che parla di una tematica importante, la protagonista è una giovane donna e la serie ha uno sguardo molto femminile”. Ma non é tutto. Perché, restando in tema di emancipazione al femminile, poi, l’italo americana non ha lesinato neanche un commento in reaction alla vittoria che Nikita Pelizon ha conseguito alla finale del GFvip 7, battendo la competitor bionda Oriana Marzoli.

Soleil Sorge affonda Oriana Marzoli e elogia Nikita Pelizon? Le dichiarazioni dell’ex GFvip

E la risposta di Soleil Sorge, da parte di una compagine di occhio pubblico attivo via social viene metabolizzata come una sorta di frecciatina alla bionda venezuelana a cui Nikita ha soffiato il titolo di vincitrice del reality dei vipponi. “Per rimanere in tema femminile un’altra vittoria strepitosa di Nikita -sentenzia l’ex Gfvip 6, nel suo intervento in reaction alla battaglia finale Oriana vs Nikita targata GFvip 7-, sono felicissima perché credo che lo meritasse”.

Insomma, Soleil Sorge approva in pieno la vittoria di Nikita. Ma cosa ne penserà Oriana? Che l’italo americana fosse contraria alla vittoria della Marzoli, ai pronostici sulla finale del GFvip 7?

