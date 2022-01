Soleil Sorge vs Delia Duran “E’ una disperata alla ricerca di fama ed è…”/ È guerra

Soleil Sorge destabilizzata dell’ingresso di Delia Duran…

Soleil Sorge non sopporta la presenza di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip. L’ingresso della moglie di Alex Belli ha stravolto gli equilibri e la prima a risentirne è stata Soleil. Parlando con Jessica Selassié e Giacomo Urtis, l’influencer italo-americana non ha nascosto il suo fastidio nei confronti della compagna di Alex Belli: “Mi sembra tutto così schifosamente inumano, disperato e falsato che sinceramente non so”. Soleil ha poi criticato Jessica Selassiè per il suo comportamento. L’influencer è rimasta delusa da lei perché responsabile a suo dire di averle voltato le spalle dopo l’arrivo di Delia: “Gli hai detto peste e corna e poi stai lì a fai l’amica […] Non è semplice cordialità quello che fate è proprio essere false”. Jessica ha però cercato di giustificarsi: “Ma io c’ho parlato due volte, Quello che ho sempre detto gliel’ho detto anche perchè è il mio pensiero da sempre”.

Soleil Sorge ha poi attaccato duramente Delia Duran definendola una disperata di fama: “Di certo non siete voi a farle cambiare idea, ma siamo io e Alex. Dovrà farlo prima con lui e poi al massimo proprio per esagerare con me. Adesso lei è venuta qui per parlare con me. Ci sono persone che anche in quei momenti riescono a mantenere un’eleganza e un modo di parlare e di rapportarsi, ma qui è tutt’altro. A me sembra proprio una cosa esasperata, una disperata di fama. Perché non dovrei rispettare Alex che lo ha sempre fatto comunque, è lei l’unica che non ha rispettato lui, il loro matrimonio e se stessa e neanche me”.

Soleil Sorge passa poco tempo ed è già scontro con Delia Duran al Grande Fratello Vip

In questa edizione Soleil Sorge è certamente riuscita a rendersi protagonista di un percorso ricco di momenti forti e carichi di emozione. Oltre alle tante discussioni avvenute con alcuni coinquilini all’interno della casa, per diverse settimane il suo nome è stato accostato a quello di Alex Belli. I due hanno dato vita ad una forte amicizia che a tratti è sembrata andare oltre determinati limiti. La situazione ha portato la moglie dell’attore ad intervenire, dando vita ad un vero e proprio triangolo amoroso di recente spezzato dall’uscita dell’ex volto di Centovetrine. Nella puntata di venerdì 14 gennaio la situazione è tornata ad infuocarsi, complice il clamoroso ingresso proprio di Delia Duran. Prima del fatidico momento c’è stato spazio per un momento simpatico ad inizio puntata, con l’influencer protagonista di una gag irriverente con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Le tre concorrenti in una clip hanno finto la parte delle 3 gemelle di Shining, adattando la storia delle sorelle del terrore alla vita all’interno della casa più chiacchierata d’Italia. Successivamente è intervenuta con poche battute nel primo scontro della serata, ovvero quello tra le due fazioni createsi all’interno del programma con Katia Ricciarelli da una parte e Nathaly dall’altra.

Arrivato il momento dell’ingresso della Duran l’ex tronista ha messo in mostra tutta la sua nota verve. Chiamata in salone per raggiungere la new entry, è subito partita all’attacco criticando la donna per la scelta a suo dire senza alcun senso. Inoltre, ha sottolineato quanto per lei sia tutto frutto di finzione, una sorta di farsa ideata da lei e il marito per emergere dal punto di vista della notorietà. La Duran ha risposto alle offese senza mezzi termini, dando vita ad uno scontro piuttosto accesso. Placati gli animi è arrivato il momento di scoprire il verdetto della nomination della serata, con Soleil che ancora una volta è riuscita a guadagnarsi la permanenza all’interno della casa a discapito dell’eliminata Carmen Russo. Soleil Sorge è stata anche scelta tra i preferiti della casa, optando così per la nomination segreta. Il nome dato al presentatore è stato quello di Miriana ma prettamente per esclusione. Dopo la diretta la donna ha decisamente accusato la pesantezza della situazione, scoppiando in lacrime e confidandosi con Davide Silvestri. La donna in particolare non riesce ad accettare un’accusa in particolare ricevuta dalla moglie di Alex Belli, ovvero di esserci andata a letto nonostante sapesse che fosse impegnato sentimentalmente.



