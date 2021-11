Soleil Sorge/ Zittisce Miriana Trevisan: “Perché devi sempre parlare?”, critiche dal web

Soleil Sorge critica gli altri vip

Soleil Sorge continua a passare molto tempo con Alex Belli. Nelle ultime ore i due amici hanno trascorso molto tempo in sauna a chiacchierare sia delle loro vite che di quanto accade in Casa. L’influencer italo-americana è apparsa molto irritata dal comportamento di alcuni suoi compagni, non solo per i soliti problemi in cucina ma soprattutto per lo scarso interesse che molti dimostrano nell’ascoltare le storie degli altri: “C’è questa mania di protagonismo e egoriferimento che non gli dà neanche lo spazio di conoscere le persone”. Secondo Soleil molti vip sono troppo interessati a loro stessi pre prestare attenzioni agli altri: spesso durante le conversazioni ha notato poco interesse e molta voglia di prendere la parola, accavallandosi l’uno sopra l’altro. “A me questa roba soffoca, non riesco a stare in una conversazione più di tanto, non è mai un ascoltarsi e rispondere”, ha detto Soleil aggiungendo di sentire la mancanza di Nicola Pisu, l’unico con cui è riuscita a fare dei discorsi profondi.

Soleil Sorge: risponde in malo modo a Miriana Trevisan

Nonostante la grande amicizia che la lega ad Alex Belli e Davide Silvestri, nei giorni scorsi Soleil Sorge ha avuto una discussione anche con loro, con cui condivide il turno di cucina. L’influencer si è lamentata che i due attori, grandi appassionati di cucina, la coinvolgono poco nella scelta del menù e nella fase di preparazione dei pasti: “Non so quante volte devo dire che mi piacerebbe anche poter cucinare”, ha detto a Jessica Selassié. Soleil, infatti, viene spesso relegata al lavaggio dei piatti. Quando è il loro turno di cucina, Alex e Davide decidono tutto senza interpellarla, anzi molto spesso preparano la cena senza di lei. In queste ultime ore i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sono convinti che le new entry siano nella love boat in attesa di fare il loro ingresso nella puntata di stasera. Per questo motivo si sono messi con le orecchie tese al muro per carpire possibili bisbigli. Ad un certo punto Miriana Trevisan si è messa a chiacchierare facendo andare su tutte le furie Soleil Sorge, intenta ad ascoltare i rumori dietro la parete: “Perché devi sempre parlare?”, le ha detto in tono stizzito, invitandola ad andare a parlare con gli altri vip.

