Solo un padre/ Video, su Canale 5 il film con Luca Argentero (oggi, 12 aprile 2020)

Solo un padre va in onda su Canale 5 per il primo pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile, a partire dalle ore 14. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata in Italia nel 2004 dalla casa cinematografica Cattleya in collaborazione con Faro Film mentre la distribuzione è stata gestita dalla Warner Bros Italia. La regia di questa pellicola è stata curata da Luca Lucini con il soggetto tratto dal romanzo Le avventure semiserie di un ragazzo padre scritto da Nick Earls mentre la sceneggiatura porta la firma di Giulia Calenda e Maddalena Ravagli. Il montaggio di questo film è stato curato da Fabrizio Rossetti, le musiche della colonna sonora sono di Fabrizio Campanelli ed i costumi di scena sono stati realizzati da Sabina Maglia. Nel cast sono presenti Luca Argentero, Diane Fleri, Claudia Pandolfi, Anna Foglietta, Fabio Troiano e Sara D’Amario.

Solo un padre, la trama del film

Ecco la trama del film di Solo un padre. Carlo è un uomo che ha sempre portato avanti un’esistenza praticamente perfetta scandita da una certa regolarità e soprattutto senza alcun genere di problema. Infatti è un uomo di circa trent’anni è riuscito a completare il proprio percorso formativo diventando un dermatologo piuttosto apprezzato ed inoltre ha sposato una donna della quale è da sempre innamorato. Anche la sfera sociale per lui è piuttosto soddisfacente in quanto oltre ad essere cresciuto in una famiglia sana dove i valori sono ancora molto importanti e ha potuto apprezzare l’amicizia di persone che gli sono state sempre vicino anche nei momenti più importanti della sua esistenza. Tuttavia il destino sta per metterlo davanti ad una situazione molto complessa e drammatica.

Lui insieme a sua moglie sono in attesa di una bambina ma purtroppo durante il pasto le cose non vanno come dovrebbero e la donna muore. Carlo non solo è sconvolto dalla perdita della propria amata moglie ma deve anche e soprattutto darsi da fare per occuparsi di una bambina di nome Sofia che naturalmente sarà attrazione di tutte le sue attenzioni e soprattutto di tutte le sue energie fisiche. L’uomo si è ritrovato quindi ad avere una vita molto differente rispetto a quella del proprio passato nella quale le responsabilità e gli impegni si sono moltiplicati in maniera particolare è preoccupante. Di un tratto la sua esistenza appare come insoddisfacente e soprattutto sente di non essere all’altezza dei tanti compiti richiesti nella quotidianità.

Tuttavia un nuovo cambiamento sta per arrivare nella sua vita grazie alla conoscenza di una giovane ed affascinante ricercatrice francese che non solo saprà conquistare il suo cuore ma anche soprattutto fagli capire quali siano effettivamente le cose importanti della vita e come sia necessario porsi verso di loro per essere veramente felice e sereni.

Video, il trailer di Solo un padre

