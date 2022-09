Solo uno sguardo/ Anticipazioni prima puntata 5 settembre: Eva e il marito scomparso…

Solo uno sguardo, la trama della mini serie tv

“Solo uno sguardo“, la miniserie adattamento del bestseller “Just One Look” di Harlan Coben, prende il via oggi, lunedì 5 settembre, in prima serata su Canale 5. Nel cast del drama francese, che racconta una storia emozionante di ricercare della verità, tra amore e disillusione, di cui vi forniremo anche le anticipazioni, spiccano le attrici Virginie Ledoyen e Julie Gayet. La prima interpreta la protagonista del thriller, Eva Beaufils, guardia dell’Ufficio Forestale Nazionale, che conduce una vita tranquilla con il marito Bastien (Thierry Neuvic) e i due figli.

Ma una mattina Eva trova tra la posta una foto di gruppo in cui riconosce il marito, più giovane, anche se lui nega di essere il ragazzo nella fotografia. Dopo aver portato i figli ad un concerto, però, l’uomo non torna a casa, quindi Eva, in preda al panico, contatta la polizia. Il mattino dopo l’impiegato di hotel chiama la donna per dirle che i figli erano stati lasciati da soli in una camera del loro albergo. Gayet interpreta la sorella di Bastien, Sandrine, che accorre in aiuto. Dunque, l’obiettivo di Eva diventa quello di trovare il marito, anche se questo comporta il rischio di compromettere la serenità dei figli e far riaffiorare momenti dolorosi del passato. Ma questo è anche l’unico modo per trovare le risposte alle proprie domande, una delle quali è se l’amore è davvero più forte delle bugie.

Solo uno sguardo, anticipazioni prima puntata

Oggi debutta, dunque, “Solo uno sguardo” con la prima puntata della mini serie tv. Andranno in onda i primi tre episodi, di cui vi forniamo le anticipazioni. Nel primo si vede Eva Beaufils trascorrere una vita serena insieme al marito Bastien e i loro due figli, Max e Salomé. Il marito decide di portarli ad un concerto, trascorrendo la notte in campeggio, per poi andare a visitare Rouen. Per un imprevisto, al donna dovrà raggiungerli in un secondo momento. Poi la scoperta della scomparsa del marito, con i figli lasciati in albergo. Nel secondo episodio Eva prosegue le sue indagini, scoprendo che il marito aveva affittato un monolocale a Montmartre e che l’affittuaria è una donna di nome Crystal. I vicini si rendono conto di qualcosa di anomalo, che nell’abitazione c’è un uomo di nome Eric. Così Eva capisce che proprio lui ha rapito il marito, quindi si lancia all’inseguimento. Nel terzo e ultimo episodio della prima puntata di oggi di “Solo uno sguardo”, Eva Beaufils prosegue la sua ricerca. Si presenta a casa della donna Crapaud, sostenendo di avere mandato da Gregory Malsan per aiutarla. Nel frattempo, continua a provare a rintracciare le persone della foto che ha trovato. Ma tutto è avvolto da un alone di incertezza…

Solo uno sguardo, diretta tv Canale 5 e in video streaming

La prima stagione di “Solo uno sguardo” è costituita da 6 episodi. La prima puntata, con i primi tre episodi, va in onda oggi, lunedì 5 settembre 2022, su Canale 5 alle ore 21:20 circa. La prossima puntata, con gli altri tre episodi, invece verrà trasmessa 7 settembre. La mini serie tv può essere seguita, quindi, in diretta tv, ma anche in video streaming attraverso Mediaset Infinity, dove la puntata sarà disponibile anche in replica.

Solo uno sguardo, trailer e anticipazioni video

