Solo uno sguardo/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Eva scopre la verità su Bastien

Questa sera, mercoledì 7 settembre, alle 21.40 su Canale 5 va in onda il secondo e ultimo appuntamento con la miniserie francese “Solo uno sguardo” (titolo originale “Juste un regard”). Protagonista del thriller è Eva Beaufils, guardia dell’Ufficio Forestale Nazionale. Una mattina trova tra la posta una vecchia foto di gruppo in cui riconosce il marito Bastien, che però nega di essere il ragazzo della fotografia. Dopo aver portato i due figli a un concerto, Bastien non fa ritorno a casa. I bambini vengono ritrovati in un hotel, mentre Sandrine, sorella di Bastien, accorre in aiuto della cognata e dei nipoti. Dove si trova Bastien e perché è scappato di casa senza lasciare tracce? Eva è interpretata da Virginie Ledoyen, mentre Sandrine ha il volto di Julie Gayet. Thierry Neuvic interpreta Bastien. Scopriamo le anticipazioni degli ultimi tre episodio della miniserie “Solo uno sguardo”.

Nel quarto episodio di “Solo uno sguardo” Eva si avvicina al marito, ma il pericolo aumenta: il rapitore minaccia di fare del male ai suoi figli. Anche Bastien fa di tutto, mettendo seriamente a rischio la sua vita, per trovare e proteggere la sua famiglia. Hubert rivela a Eva che la sorella Claude, prima di morire, aspettava un figlio, forse di Bastien. Crapaud e Marsan trovano il ragazzo di Crystal e scoprono il vero nome della ragazza: Angélique Lambert. Bastien cerca di scappare dalle grinfie di Toussaint. Nel quinto episodio Eva continua a indagare sul passato del marito e inizia a scoprire la verità: da giovane Bastien suonava in una band e conosceva Jimmy O. Toussaint, dopo aver ottenuto la confessione di Bastien, svela il motivo per cui lo ha rapito. Qual è il tragico evento che ha segnato il loro destino? Nell’ultimo episodio di “Solo uno sguardo” Eva scopre la chiave del mistero: Sandrine aveva ucciso per sbaglio il fratello Bastien e il marito di Eva, il cui vero nome è Laurent, ne aveva assunto l’identità per insabbiare la vicenda. Dietro gli attentati agli amici di Bastien c’è Sandrine, che voleva impedire che qualcuno rivelasse la verità alla polizia. Alla fine, la donna si costituisce, e Crapaud e Marsan fingono la morte di Bastien, per aiutarlo a sfuggire alla giustizia.

