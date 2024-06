Soluzioni Sistemi e Reti per ITIA, Seconda Prova Maturità 2024/ Risultati: traccia svolta Istituti Tecnici

MATURITÀ 2024, LE SOLUZIONI DELLA SECONDA PROVA DI SISTEMI E RETI PER GLI ISTITUTI TECNICI ITIA: ECCO DOVE TROVARLE

Sono passate ormai diverse ore dalla fine ufficiale della Seconda prova della Maturità 2024, con moltissimi studenti degli Istituti Tecnici ITIA che proprio in questo momento staranno cercando (forse disperatamente) i risultati e le soluzioni alla sempre complessa prova di Sistemi e Reti. Similmente, lo stesso staranno facendo i loro ‘colleghi’ dei Tecnici in Meccanica e Meccatronica (ITMM), oppure in Economia Aziendale (ITAF); ma purtroppo dobbiamo darvi fin da subito una ‘brutta’ notizia perché le soluzioni della Seconda prova della Maturità – che sia per i Tecnici ITIA con Sistemi e Reti, o per qualsiasi altro IT – non vengono mai pubblicate dal Ministero.

La buona notizia – perché ad una brutta se ne accompagna sempre una buona – è che in vostro aiuto sono corsi i tutor esperti di Skuola.net, che immedesimandosi in voi maturandi hanno completato nel corso della mattinata tutte le varie prove, con minuzia di ogni dettaglio e rispondendo a tutte le proposte del Ministero, anche a quelle ‘facoltative’. Di seguito, dunque vi lasciato tutti i link utili, a partire da quello in cui potrete consultare le tracce ufficiali, fino a tutte e tre le soluzioni per gli Istituti Tecnici che vi abbiamo elencato:

– Qui trovate tutte le tracce proposte ai Tecnici dal MIM, mentre qui ci sono quelle specifiche per gli ITIA, per gli ITMM e per gli ITAF

– Le soluzioni della Seconda prova della Maturità 2024 in Sistemi e Reti per i Tecnini-Informatici di Skuola.net

– Le soluzioni per l’indirizzo Meccanica e Meccatronica sempre di Skuola.net

– Soluzioni e risultati di Skuola.net della Seconda prova in Economia Aziendale

SOLUZIONI E TRACCE UFFICIALI SECONDA PROVA DEGLI ISTITUTI TECNICI: I QUESTITI DI SISTEMI E RETI ED ECONOMIA AZIENDALE

Mentre molti saranno alla ricerca delle soluzioni della Seconda prova della Maturità 2024 per i vari (tantissimi!) Istituti Tecnici, noi facciamo un passo indietro e veniamo incontro anche a chi è alla ricerca delle tracce ufficiali, rese note dal Ministero poco dopo la consegna dei compiti da parte dei ragazzi: partendo dal test in Sistemi e Reti, il tema centrale era l’attualissima autonomia regionale, con un problema incentrato sull’istallazione di una rete a banda larga riservata agli enti pubblici per la gestione di dati sensibili come quelli sanitari.

L’Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing invece partiva dal caso studio di una PMI operante nel settore dell’elettronica e che intende implementare alcuni investimenti nel campo della sostenibilità con i candidati che dovevano preparare un conto economico e uno stato patrimoniale. Infine (almeno per i tre indirizzi a cui abbiamo scelto di dare spazio) la Seconda prova della Maturità 2024 dei Tecnici ITMM presentava il caso di un compressore alternativo, su cui calcolare la cilindrata, lo spazio morto e la velocità media dello stantuffo.











