Istituti Tecnici, Seconda Prova Maturità 2024/ Tracce, soluzioni e materie: come svolgere l’Esame di Stato

ISTITUTI TECNICI, SECONDA PROVA MATURITÀ 2024: COME AFFRONTARE L’ESAME DI STATO

Si torna ancora una volta (finalmente la penultima!) sui banchi di scuola per la Seconda prova della Maturità 2024: numerose le materie che interesseranno tutti gli studenti degli Istituti Tecnici in un test che potrebbe articolarsi su alcune domande teoriche, altre pratiche e dei veri e propri problemi da risolvere. Il tempo massimo previsto sarà variabile tra le 6 e le 8 ore – ovviamente in base all’indirizzo dei singoli Istituti Tecnici – mentre in ballo nella Seconda prova della Maturità 2024 (così come nella Prima) ci sono un massimo di 20 punti; su indicazione della commissione, gli studenti potranno portarsi anche una calcolatrice non programmabile.

Purtroppo per gli impanicati studenti in cerca di consigli per affrontare al meglio il secondo scritto di questo lungo percorso negli Esami di Stato, non ci sono suggerimenti particolari se non i classici: leggere bene tutte le domande e le richieste del MIM; programmare bene il tempo a propria disposizione ricordandosi sempre di fare anche una ‘brutta’ della Seconda prova ed – infine – arrivare alla maturità 2024 ben preparati sulla materia scelta per gli Istituti Tecnici.

ISTITUTI TECNICI, LE MATERIE DELLA SECONDA PROVA MATURITÀ 2024

Per ora non ci è ancora possibile anticiparvi nulla sul contenuto (neppure ipotetico) della Seconda prova della Maturità 2024 per gli Istituti Tecnici, ma tra poche ore con l’apertura dei segretissimi plichi d’esame diventerà tutto più chiaro. Complessivamente gli indirizzi di studi sono ben 64 con altrettante prove diverse, scelte a livello ministeriale e basate su una delle materie di indirizzo sottratta alcuni mesi fa: non sempre si tratta di quella con più ore nel monte annuale degli Istituti Tecnici, ma in linea di massima la scelta ricade proprio su quella.

L’elenco è lungo, ma affrontando tutte le scuole, vi ricordiamo che per i Tecnici in Amministrazione Finanza e Marketing la Seconda prova verterà su Economia aziendale; mentre i colleghi del Turistico si misureranno sulle Discipline turistiche e aziendali. Perseguiamo con gli Istituti in Relazioni internazionali per il marketing che alla Maturità 2024 si troveranno davanti Economia aziendale e geopolitica; con i Tecnici ad indirizzo Costruzioni ambiente e territorio che verteranno sulla Topografia, l’indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia su Meccanica, macchine ed energia e – ancora – Sistemi e reti per gli Informatici.

Mancano ancora – nel lungo elenco della Seconda prova della Matutirtà 2024 – gli Istituti Tecnici Agrari, con il test su Trasformazione dei prodotti; il Grafico con Progettazione multimediale; Ideazione e progettazione per il Sistema moda; Tecnologie e sistemi nell’indirizzo in Elettronica ed elettrotecnica ed (infine) materie in Conduzione, Costruzione e Logistica per gli Istituti Tecnici in Trasporti e Logistica.

SECONDA PROVA ISTITUTI TECNICI, MATURITÀ 2024: LE TRACCE PASSATE E DOVE TROVARE LE SIMULAZIONI

Insomma, solamente tra qualche ora potremo sapere con quali quesiti e problemi si misureranno gli studenti degli Istituti Tecnici nella Seconda prova, ma è certo che almeno a livello generale sembra che per tutti la Maturità 2024 verterà sui temi più importanti affrontati durante le lezioni; mentre non è stato insolito negli anni scorsi vedere prove (come nel caso degli AFM in informatica con il test su economia aziendale) che vertevano su materie un pochino più marginali. Un buon punto di partenza per gli studenti – ma se mancano poche ore alla Seconda prova è un po’ troppo tardi – potrebbe essere il simulatore della Maturità messo a disposizione dal MIM con alcuni esempi di test per ogni indirizzo.

Similmente, ai più curiosi ricordiamo anche sempre sul sito del Ministero si possono recuperare tutte le vecchie prove delle Maturità degli scorsi anni, utili per esempio se si volessero vedere (anche dopo la consegna odierna) le differenze rispetto agli scorsi anni.











