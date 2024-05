Soluzioni Test di Medicina e Veterinaria 2024/ “Quesiti facili? Punteggio minimo più alto”: attesa risultati

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le soluzioni del test di Medicina e di Veterinaria 2024, la cui prima sessione si è tenuta nei giorni scorsi: sono quindi disponibili le risposte esatte. Per quanto riguarda il primo, è stato chiesto agli studenti di analizzare una frase dei Promessi Sposi, di calcolare l’accelerazione di una Ferrari, ma sono state poste anche domande sulla Bibbia, Pasteur, le vitamine, focacce e pure un treno per pendolari. Nel documento ufficiale pubblicato dal Ministero, comunque, potete trovare tutti i quesiti e le risposte corrette, che vengono sempre contrassegnate dalla prima opzione, la lettera A.

Stesso discorso per le domande a cui sono stati sottoposti coloro che hanno sostenuto la prova di ammissione in Medicina Veterinaria. In questo caso ci sono state domande, oltre che su calcoli vari, anche sul Pil, sulla peste suina e su un articolo giornalistico che riportava la notizia del ritrovamento di tracce di pesticidi e insetticidi nell’acqua del Tevere, in particolare di due diversi tipi di sostanze tossiche.

PUNTEGGIO MINIMO E MEDIO: IL PARERE DEGLI ESPERTI

Dopo aver visionato le soluzioni dei test di Medicina e Veterinaria 2024 ci si può fare un’idea in vista dei risultati e sul punteggio. Il network Consulcesi segnala che la prova di Medicina è stato giudicato facile da molti studenti, ma se fosse vero, allora il punteggio medio per entrare potrebbe salire ed essere più alto rispetto al passato. Stando alle prime stime, il punteggio minimo per entrare a Medicina dovrebbe essere sotto i 70-75 punti, una soglia alta considerando che nel 2022 era di 33,4 e l’anno prima di 36,9.

In ogni caso, bisogna aspettare i risultati, che saranno pubblicati il 6 giugno 2024 in forma anonima, quindi accedendo su Universitaly con il proprio codice etichetta. Chi non lo ricorda dovrà aspettare il 19 giugno, visto che nell’area riservata sarà presente anche l’anagrafica, oltre a punteggio e risposte. La semplicità del Test di Medicina 2024 è stata confermata anche da Testbusters, secondo cui il livello dei quesiti oscilla tra il facile e il molto facile.

