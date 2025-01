Dov’è Somaglia, dove sono stati vinti 5 milioni di euro alla Lotteria Italia 2025

Somaglia capitale della Lotteria Italia 2025, perché è il comune dove è stato venduto il biglietto vincente da 5 milioni di euro. Dunque, tutti coloro che hanno partecipato all’estrazione finale, così come coloro che hanno semplicemente assistito all’appuntamento con la dea bendata, appena Stefano De Martino ha dato l’annuncio in diretta ad Affari Tuoi si sono chiesti dov’è, in che provincia e quali sono le curiosità riguardanti questo comune.

Partiamo dalla localizzazione: si trova in Lombardia, e più precisamente in provincia di Lodi. Dunque, Somaglia consente alla regione lombarda di festeggiare di nuovo, dopo il successo dell’anno scorso. Ma stavolta parliamo di un piccolo comune di 3.825 abitanti, che in dialetto lodigiano si può chiamare anche Sumaia.

Cenni storici e curiosità su Somaglia, città portafortuna della Lotteria Italia 2025

Per quanto riguarda i cenni storici, durante l’età napoleonica si aggregarono Mirabello e Regina Fittarezza, che poi hanno acquisito l’autonomia quando è nato il Regno Lombardo-Veneto. Ma Regina Fittarezza fu poi aggregata in via definitiva nel 1873 con Pizzolano. Per quanto riguarda i monumenti e luoghi d’interesse, c’è la chiesa parrocchiale progettata dall’architetto milanese Giulio Galieri. C’è anche il Castello Cavazzi, donato dalla baronessa Guendalina Cavazzi al Comune di Somaglia, che ora viene usato per eventi di vari tipi.