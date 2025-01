I biglietti vincenti Lotteria Italia 2025 ci regalano tante curiosità e spunti di riflessione all’indomani dell’estrazione finale. L’attenzione è chiaramente rivolta al primo premio, il cui biglietto è stato acquistato in un autogrill a Somaglia (Lodi). Finora ha deciso di non palesarsi all’ingresso annunciando di essere il possessore del biglietto da 5 milioni, ma la speranza di chi ci lavora è che il fortunato vincitore pensi anche a loro dopo aver visto cambiare la sua vita nel giro di una incredibile serata.

Lotteria Italia 2025: in Lombardia il biglietto vincente/ Roma la città con maggior numeri di vendite: i dati

Comunque, riuscire a capire chi ha acquistato i biglietti vincenti dei premi è sempre difficile, soprattutto dove sono stati venduti tanti biglietti e dove transitano tante persone, a partire dalle città prese d’assalto dai turisti. Il discorso si complica poi se la vincita viene effettuata con un biglietto comprato in autogrill, visto che tanta gente è di passaggio, come nel caso appunto della maxi vincita di ieri.

Lotteria Italia 2025, vincitore secondo premio alla tabaccheria Cardinali di Pesaro/ Nel 2020 vinti 5mln euro

Il secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato, invece, ottenuto con un biglietto acquistato in una tabaccheria di Pesaro, la stessa dove cinque anni fa fu vinto il primo premio. Una tabaccheria particolarmente fortunata, la Cardinali, tra l’altro a Pesaro sono stati venduti tanti biglietti, anche perché era Capitale della Cultura. Il terzo premio da 2 milioni di euro, invece, ha fatto festeggiare una pasticceria di Palermo, dove fanno sapere che non transitano molti turisti, quindi il fortunato potrebbe essere un cittadino.

Il quarto dei biglietti vincenti di prima categoria di Lotteria Italia 2025 è stato venduto, invece, in un tabaccheria di Torino. Il titolare ha fatto sapere che si tratta di un tagliando venduto a novembre e non esclude che possa essere un cliente della zona, visto che si trova in un quartiere popolare poco frequentato dai turisti.

Vincitore Lotteria Italia 2025, chi è?/ Dall'Autogrill di Somaglia:"Non si è presentato nessuno..."

LOTTERIA ITALIA 2025: BOOM DI VINCITE IN LOMBARDIA

Soffermiamoci dalle curiosità alle statistiche: Lombardia regina della Lotteria Italia 2025, ancora una volta. Il primo premio è finito a una città della sua regione. Ma si è distinta anche per vincite di seconda categoria, con Milano e Vidigulfo (Pavia) a far festa, mentre con quelle di terza e quarta categoria è stato superato il milione, con la provincia di Milano che si è accaparrata 20 biglietti vincenti. Tra le regioni più fortunate c’è l’Emilia-Romagna, anche se non sono stati venduti lì tagliandi fortunati per quanto riguarda la prima fascia. Ma sono stati ottenuti 890mila euro tra le altre categorie.

Spicca Bologna tra le province fortunate, perché sono stati venduti 9 biglietti vincenti per quanto riguarda tali fasce. Invece, sono 8 le vincite tra Ferrara e Rimini. Torniamo alle regioni, con il Lazio che si è preso la scena nelle ultime due categorie, avendo raccolto un milione di euro. Le vincite di terza categoria sono state cinque, ben 41 invece quelle di quarta categoria. La maggior parte di essere sono state realizzate con biglietti venduti nella provincia di Roma: 2 in terza fascia, 30 in quarta.

