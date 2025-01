Dopo aver scoperto ieri sera – e cliccando su queste parole trovate tutto l’elenco completo per ognuna delle quattro categorie – che il biglietto vincete della Lotteria Italia 2025 è stato venduto in Lombardia, possiamo tornare a dare un’occhiata a tutti i dati sulle vendite per quella che possiamo tranquillamente definire una delle edizioni record dell’amatissima lotteria tricolore giusto per capire (soprattutto in vista del già attesissimo appuntamento del prossimo anno) quali siano state le regioni e le città più fortunate nella Lotteria Italia 2025: il punto di partenza – però – non può che essere l’enorme molte di premi assegnati, al punto che dopo qualche anno d’assenza ieri abbiamo visto tornare anche la quarta categoria di vincite.

Infatti – riferisce il sito AgiPro News -, la Lotteria Italia 2025 ha assegnato complessivamente ben 280 differenti premi per un valore complessivo di esattamente 21 milioni di euro: classica la ripartizione dei cinque bottini della prima categoria che oltre agli immancabili 5 milioni, hanno visto tornare anche il premio da 2.5, quello da 2, quello da 1.5 e l’ultimo da 1 milione; mentre se nella seconda categoria abbiamo visto assegnare 25 premi da 100mila euro l’uno, la terza ce ne ha regalati ben 50 da 50mila, tutto completato dalla quarta – e più corposa – che consisteva in 200 biglietti vincenti da 20mila euro!

Quali sono le province e le regione in cui sono stati venduti più biglietti della Lotteria Italia 2025: il Lazio strappa all’ultimo il podio alla Lombardia

A giustificare questa ricchezza nella Lotteria Italia 2025 – ovviamente – c’è stato un vero e proprio boom di vendite del 29% in più rispetto all’edizione (di per sé già partecipatissima) dello scorso anno con un totale di oltre 8,6 milioni di biglietti in circolazione ed una raccolta che ha tranquillamente superato i 43 milioni di euro: a strappare il primissimo posto della classifica del numero di biglietti venduti ci ha pensato all’ultimissimo minuto il Lazio che con incremento del 28,1% ne ha staccati ben 1,58 milioni, superando la Lombardia che si è fermata a quota 1,3 milioni (anche qui con un incremento del 29% rispetto all’anno passato) e quasi doppiando la Campania che ha chiuso con 880iglietti e un aumento – addirittura – dal 36,4 per cento.

D’altra parte, è interessante notare che anche per la Lotteria Italia 2025 resta Roma la città in cui si è soliti acquistare il maggior numero di biglietti – forse anche in virtù del fatto che dal 2011 proprio nella Capitale sono stati vinti sempre tantissimi premi, tra cui cinque di prima categoria nelle sole edizioni 2021 e 2022 – con un totale che ha superato la quota 1,2 milioni (+32,5% rispetto all’ultima edizione); mentre non sorprende che al secondo posto troviamo – quasi ovviamente – Milano con i suoi 583mila biglietti e al terzo l’immancabile Napoli (463mila biglietti staccati); ma quest’anno si è visto anche un vero e proprio boom di biglietti della Lotteria Italia 2025 venduti tramite i canali online: sono stati – infatti – ben 174mila, con una crescita del 16% pari a 25mila ticket rispetto ai dati del 2024.