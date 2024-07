Sono stati pubblicati da FoxNews gli ultimissimi sondaggi sulle elezioni che chiameranno al voto i cittadini degli USA per scegliere il nome nel prossimo presidente che siederà nel famoso studio ovale della Casa Bianca: attualmente i due candidati di punta sono – ovviamente – Donald Trump sul fronte Repubblicano e Kamala Harris per i Democratici, subentrata dopo il ritiro (tanto attesto e sperato da buona parte della popolazione e dei commentatori) da parte dell’anziano Joe Biden. La comune – almeno fino a pochi giorni fa – sembrava essere che tra i due Dem non ci fossero significative differenze, ma andando a sondare il parere di quattro tra gli Stati chiave (ovvero Michigan, Minnesota, Pennsylvania e Wisconsin) FoxNews ha scoperto alcune inversioni di tendenza.

Partendo – poi arriveremo anche ai numeri – dalle osservazioni generali che l’emittente USA ha associato agli ultimi sondaggi sulle elezioni sembra che quasi tutti gli elettori democratici siano favorevoli al ritiro di Biden e vedano nella sua vice Harris il miglior candidato per continuare e concludere la corsa elettorale; mentre sul fronte di Trump, il tycoon starebbe ottenendo dati uguali e – talvolta – superiori a quelli del 2020, preferito da chi cerca certezze su economie ed immigrazione, così come la Dem corre forte tra chi sostiene il diritto all’aborto. Interessante notare anche che da aprile a questa parte – e forse con un margine ancora maggiore dopo il ritiro di Biden – perde sempre più consensi l’outsider Robert F. Kennedy che sembrava dovesse stravolgere i risultati alle urne.

I sondaggi di FoxNews sulle elezioni negli USA: il parare dei quattro Stati chiave tra Trump e la Harris

Ma – quindi – cosa dicono i sondaggi di FoxNews sulle elezioni USA che tra qualche mese ci terranno con gli occhi incollati ai televisori? Il dato generale è che sui quattro Stati chiave che vi abbiamo elencato prima in almeno due (Michigan e Pennsylvania) Trump e la Harris sono in pienissima parità al 49%; e mentre la Dem guadagna bei sei punti di distanza nel rosso Minnesota (dove viaggia sul 52%), il tycoon è avanti di 1 punto nel Wisconsin.

Ancor più interessante è il confronto che la stessa FoxNews fa tra questi dati e quelli raccolti lo scorso aprile – quando in corsa contro Trump per le elezioni c’era ancora Biden al posto della Harris – che ci parlano di una situazione stabile in Pennsylvania (con entrambi i candidati che hanno guadagnato l’1%) e di una rimonta del 2% di Trump nel Wisconsin; ma anche – in assenza di dati per il Minnesota – di un 3% guadagnato dalla Harris su Biden in Michigan, che era dato al 46% rispetto all’attuale 49% per la vice.