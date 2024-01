Sondaggi politici 2024/ Balzo M5s verso 18%, FdI +9% sul Pd. Leader alle Europee? Dem bocciano Schlein

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI EUROMEDIA: CENTRODESTRA TOP, ASTENSIONE ANCORA ALTA

Tra gli elettori intervistati negli ultimi sondaggi politici Euromedia – raccolti il 22 gennaio 2024 per “La Stampa” – solo Giorgia Meloni e Matteo Renzi ricevono l’investitura ufficiale dalla propria base elettorale: per tutti gli altri leader che dovessero presentarsi alle prossime Elezioni Europee, l’indicazione dai sondaggi in queste prime settimane del 2024 è piuttosto “brutale”. Schlein, Conte, Salvini, Tajani, Calenda, Fratoianni e co. ricevono un netto “stop” dall’elettorato rispettivo in merito alla presenza in lista alle prossime Europee: tutti sotto il 50% di “sostegno”, tranne appunto la Presidente del Consiglio e il leader di Italia Viva, quest’ultimo ad oggi l’unico che ha già confermato di volersi candidare al Parlamento Europeo.

Bigon "Pd, libertà di coscienza non vale solo con voto ininfluente"/ "Senza cure palliative non c'è scelta"

Le intenzioni di voto, espresso dai sondaggi politici di Alessandra Ghisleri con il gruppo di ricerca Euromedia, confermano il trend ancora molto positivo per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, mentre rappresentano un passo indietro per la Lega di Matteo Salvini: FdI viaggia al 28,5%, 9% netti punti davanti al Pd di Elly Schlein, entrambi comunque in trend positivo dello 0,2-0,3% rispetto al precedente sondaggio Euromedia del 13 dicembre scorso. Al terzo posto nei sondaggi politici nazionali troviamo il M5s di Giuseppe Conte, con un autentico balzo in avanti in poche settimane: per i grillini il 17,8% rappresenta una iniezione di fiducia verso i mesi di campagna elettorale per le Europee. Dicevamo del Carroccio, i leghisti “pagano” la subalternità al Governo con FdI e chiudono queste intenzioni di voto con l’8,4%, comunque davanti al 7,5% di Forza Italia con Antonio Tajani: i sondaggi politici Euromedia “offerti” da Ghisleri vedono infine il 4,3% su base nazionale per Azione di Calenda, 3,4% Alleanza Verdi-Sinistra, PiùEuropa 2,5%, ItalExit 1,4% e Noi Moderati di Lupi allo 0,3%. In termini di coalizioni, i sondaggi politici di Euromedia mettono in luce un Centrodestra ancora al top con il 44,7% complessivo delle sue quattro “gambe” al Governo, seguiti a netta distanza dal Centrosinistra a guida Schlein con il 25,4%, comunque inferiori alla coalizione vincitrice delle Elezioni 2022 anche con il “campo largo” Csx+M5s (sotto quota 42%). L’astensione resta ancora alta questa settimana, oltre quota 37% tra gli intervistati.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Il rischio di nuovi interventi peggiorativi (ultime notizie 28 gennaio)

FIDUCIA LEADER, GOVERNO E PREMIER: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Gli elettori Dem bocciano l’eventualità di Schlein candidata alle Europee con solo l’8,2% convinto che la segretaria debba impegnarsi in prima persona in campagna elettorale, i più “scettici” tra i diversi elettorati dei partiti. 41% dei leghisti “spinge” per Salvini candidato nonostante il suo passo indietro già comunicato, mentre appunto solo gli elettori di FdI e Italia Viva sostengono i rispettivi leader anche alle Europee. Rimanendo sui sondaggi mostrati da Ghisleri su “La Stampa” di domenica 28 gennaio, è sulla fiducia a leader ed esecutivo che si può basare la seconda analisi di giornata in termini elettorali.

CASO BIGON/ Un'epurazione togliattiana per la "catto-dem" veneta

Il 39,3% concede ancora netta fiducia alla Premier Meloni, di fatto la leader più apprezzata in Italia secondo le rilevazioni di Euromedia: al 31,4% è il vicepremier e leader FI Tajani a riscuotere maggiore successo, seguito poi dal 26,1% per Conte, 24,8% Salvini, 21,4% Schlein, 15,1% Calenda e 11% Renzi. In merito invece al Governo Meloni nel suo complesso, al momento solo il 37,7% degli elettori intervistati concede piena fiducia al CdM, con la base della Lega più “fredda” rispetto ai propri colleghi di partito (78,5% di fiducia contro l’87,8% dei forzisti e 90% dei meloniani).











© RIPRODUZIONE RISERVATA