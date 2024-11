I SONDAGGI POLITICI QUORUM-YOUTREND: LA CRESCITA DI MELONI, LO STOP DI FORZA ITALIA, PD ANCORA SOTTO IL 23%

E come ogni “buriana elettorale americana” quadriennale anche le Elezioni Presidenziali Usa di fatto vengono archiviate, con i sondaggi politici nostrani che tornano a scandire il ritmo della politica italiana nei mesi caldissimi della Manovra di Bilancio (e ad una settimana dalle ultime due Regionali dell’anno): con la Premier Meloni che guarda con fiducia al rapporto solido che già esiste con il Presidente rieletto Donald Trump e con «l’amico Elon Musk» (come l’ha salutato stamane con un post social), i consensi registrati dal Governo di Centrodestra risultano ancora positivi e in scia con i risultati ottimi del voto in Liguria.

Dopo le macro “sviste” appena osservate nei dati demoscopici dei “cugini” americani, guardando invece i sondaggi politici Quorum-YouTrend – alla vigilia della Supermedia in arrivo come sempre la mattina del venerdì – in particolare si osserva un recupero di voti perso in casa Centrodestra riassorbito dal partito principale della coalizione: FdI sale al 28,8% recuperando lo 0,6% di preferenze rispetto ai precedenti sondaggi Quorum del 21 ottobre, coprendo così lo 0,7% di voti invece persi da Forza Italia in poche settimane. Ad oggi Tajani con gli azzurri scende al 9,1%, tallonato dalla Lega di Salvini che invece rimane stabile all’8,9% su scala nazionale. Fronte “campo largo”, mentre parte del M5s ragiona sulla necessità di strappare l’alleanza col Partito Democratico post Regionali, i voti in casa 5Stelle non vanno neanche male con un buona risalita dello 0,9% fino all’11,9%. Per il Pd di Schlein invece continua il periodaccio nei sondaggi politici (e nei risultati elettorali), calanti ancora dello 0,5% fino al 22,7% complessivo: male anche AVS questa settimana con un -0,7% fino al 6,3% generale, mentre continua il momento “no” dei centristi, da Azione di Calenda al 2,4% a Renzi con Italia Viva al 2,2%, pari con PiùEuropa. Ancora molto alta l’astensione e la sfiducia dell’elettorato italiano nei sondaggi politici raccolti tra il 4 novembre 2024: un 43,9% degli intervistati si dice convinto dal “partito dell’astensionismo”.

FIDUCIA GOVERNO E LEADER POLITICI: BOOST CENTRODESTRA KO SCHLEIN E CONTE

Entrando ancora più a fondo dei sondaggi politici di Quorum per SkyTG24 si osserva poi un’ulteriore “boost” di fiducia per il Governo Meloni dopo i buoni risultati raccolti a due anni dalle Elezioni Politiche 2022: secondo le ultime analisi, l’esecutivo targato Centrodestra sale ulteriormente di consensi fino al 41%, in crescita netta del 5% rispetto ai medesimi sondaggi del 21 ottobre scorso. Fiducia confermata anche nei leader principali della coalizioni, su tutti la Presidente del Consiglio che si appresta a vivere mesi di tensione con la Manovra in rampa di lancio e lo scontro con i sindacati CGIL e UIL che ieri (con Landini) chiamano addirittura alla “rivolta sociale”.

I consensi per la leader di FdI restano attorno a quota 32% (-2% però rispetto ai precedenti sondaggi politici), nettamente avanti alla rivale Elly Schlein con il 26% in calo, cron il crollo ulteriore di Giuseppe Conte al 25% perdendo il 5% netto in due settimane: Tajani al 27% resta invece davanti all’alleato-rivale interno Matteo Salvini, 19% di consensi, mentre la coppia ex Terzo Polo Calenda & Renzi non riesce ad andare oltre rispettivamente il 14% e il 10% delle preferenze personali.