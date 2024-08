I SONDAGGI POLITICI LAB 21.01 PREMIANO ANCORA GIORGIA MELONI: LE INTENZIONI DI VOTO SUI “BIG”

Con la politica che sta per andare in vacanza un’ultima indicazione molto interessante sull’andamento dei partiti, in questo agosto segnato dal timore per un nuovo conflitto in Medio Oriente, arriva dai sondaggi politici di Lab21.01 per “Affari Italiani”. Nelle intenzioni di voto raccolte il 3 agosto 2024, si conferma ancora una volta il periodo “top” per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, almeno in ambito nazionale: FdI guadagna ancora consensi a discapito di un Pd in crisi nelle ultime settimane sempre attorno a quota 23-24%, risale invece a lenti passi il Movimento 5Stelle, così come permane la sfida interna al Centrodestra fra Lega e Forza Italia.

I nuovi sondaggi politici di Lab21.01 vedono infatti Fratelli d’Italia volare verso il 28,7% con un netto +0,5% rispetto agli stessi dati raccolti il 21 luglio scorso: resta staccato il Pd di Schlein al 23,2%, perdendo lo 0,3% in una settimana e vedendo “rosicchiare” qualche consenso dagli alleati-rivali del Movimento 5Stelle. Il partito di Conte, sebbene impegnato in una complessa fase di “rinnovamento” con la prossima Costituente, guadagna lo 0,4% e si porta al 10,9%, non riuscendo però del tutto a staccarsi dalla morsa dei due partiti del Governo Meloni. La Lega di Salvini al 9,2% mette il “corto muso” davanti all’alleato Tajani, nonostante le frizioni con Forza Italia in questo ultimo periodo siano più frequenti dell’inizio legislatura: gli azzurri inseguono al 9,1% ma perdono terreno rispetto agli scorsi sondaggi politici per “Affari Italiani”.

I PARTITI “SMALL” E LE COALIZIONI IN LOTTA VERSO LE POLITICHE: GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI

Dai “big” ai più “piccoli”, i partiti italiani in questo inizio d’agosto vedono un calo generale a cui resistono solo Fratoianni e Calenda: i sondaggi politici di Lab21.01 danno infatti l’Alleanza Verdi-Sinistra in lieve crescita al 5,5%, comunque sotto i risultati ottimi raccolti alle Elezioni Europee 2024. Tra i partiti rimasti fuori dal Parlamento Ue, spicca Azione di Calenda che al 3,3% tiene testa rispetto agli ultimi consensi al ribasso: Renzi con Italia Viva non va oltre il 2,6% nonostante i “sogni” da federatore del “campo largo progressista”.

Chiudono le intenzioni di voto questa settimana PiùEuropa di Magi (reduce dall’ennesimo referendum proposto, questa volta sullo Ius soli) al 2,1% e Sud Chiama Nord di Cateno De Luca all’1,5%, appena davanti allo 0,9% di Noi Moderati di Lupi. Se si osserva invece il dato delle coalizioni, la lunga corsa che porterà alle Elezioni Politiche 2027 vede al momento un chiaro favorito con distanza ancora accresciuta dopo la vittoria del 2022: il Governo Meloni con il Centrodestra al completo sale al 47,9%, mettendo sempre 8 punti di distanza con il “campo largo” che unirebbe – per ora solo nominalmente, viste le varie divisioni interne – il 39,6% di consensi complessivi tra Pd, M5s e AVS.