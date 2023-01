Sondaggi politici/ Calo FdI sotto 31%, crollo Pd 14%. Lega-Azione su, M5s non sfonda

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI SWG: PRIMO CALO DI FDI, CROLLA IL PD AL 14%

Ora anche per i sondaggi politici di Swg il fattore “accise benzina” inizia a pesare sul consenso di Meloni e FdI: dopo settimane di crescita ininterrotta, il partito della Presidente del Consiglio segna il suo primo segno “meno” nel borsino delle intenzioni di voto settimanali. Nelle rilevazioni mostrate come sempre lunedì sera dal TgLa7, i sondaggi politici Swg registrano un calo dello 0,5% in una sola settimana per Fratelli d’Italia, che rimane però sempre al 30,8% delle preferenze su scala nazionale. A una Meloni in calo però non corrisponde una crescita dei diretti rivali, anzi tutt’altro: sia il Pd che il M5s perdono a testa lo 0,2% con risultati ancora clamorosi soprattutto per il Partito Democratico che in vista delle prossime Primarie si presenta con il minimo storico del 14% di consensi. Conte e i 5Stelle invece restano a “galla” con il 17,4% ma non riescono a recuperare terreno nonostante le difficoltà della Premier Meloni impelagata nello scontro sul fronte benzina.

Chi invece guadagna terreno sono i diretti “inseguitori” dei due rivali anti-FdI: la Lega di Salvini sale all’8,5%, così come il Terzo Polo di Calenda e Renzi risale fino all’8,2% confermando il buon trend positivo delle ultime settimane. Bene invece Forza Italia che frena le perdite di consensi e risale al 6,6% su scala nazionale: chiudono invece le intenzioni di voto dei sondaggi politici Swg l’alleanza Verdi-Sinistra al 3,8%, PiùEuropa al 3,1%, Unione Popolare all’1,8%, Noi Moderati all’1%. L’astensione in Italia ad oggi cala al 36% degli elettori intervistati.

ELEZIONI LOMBARDIA E LAZIO, GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI SULLE REGIONALI

Mancano ormai solo 20 giorni al voto delle Elezioni Regionali di Lombardia e Lazio e la situazione per quanto riguarda i sondaggi politici “predittivi” vede ancora il Centrodestra in netto vantaggio, sebbene le pratiche non sembrano ancora essere chiuse definitivamente. Nell’ultimo sondaggio Izi pubblico il 23 gennaio 2023 il voto lombardo del 12-13 febbraio vede il Governatore uscente Attilio Fontana ancora davanti per 4 punti percentuali sul rivale diretto, candidato del Centrosinistra, Pierfrancesco Majorino: il leader della coalizione di Centrodestra guida le ultime rilevazioni Izi con il 43,9% dei consensi, davanti al 39,8% di Majorino e al 14,8% della candidata del Terzo Polo Letizia Moratti. Sul fronte liste regionali, FdI resta in testa con il 25,7% davanti al 13,5% della Lega, 6,7% di Forza Italia e 1,4% delle liste civiche pro-Fontana: nel Centrosinistra, Pd al 18,9% davanti al 10,2% del M5s, 6,9% per AVS e 3,5% le liste civiche pro-Majorino; chiude invece il Terzo Polo con l’8,5% che si unisce al 3,2% delle liste pro-Moratti. Ad oggi, il 31,1% degli elettori non sembra intenzionato a partecipare al voto.

Per quanto riguarda invece le Regionali del Lazio, i sondaggi politici Izi pubblicati anch’essi il 23 gennaio vedono il vantaggio del Centrodestra sulla sinistra di ben 7 punti. Francesco Rocca infatti ottiene ad oggi il 41,5% delle preferenze contro il 36,3% dell’ex assessore D’Amato, mentre il M5s di Donatella Bianchi non va oltre il 18,9% degli intervistati nei sondaggi Izi. Fronte liste, è dominio assoluto per FdI al 29,7%: le altre del Cdx sono invece 6,8% FI, 5,2% Lega, Udc 1,3%, liste pro-Rocca 1,9%. A sostegno di D’Amato invece il Pd al 18,7%, Terzo Polo 5,6%, PiùEuropa 3,7%, Demos 0,9% e liste civiche 0,9% (con Psi allo 0,5%); da ultimo, il M5s vale oggi il 17,6% nel Lazio, con liste pro-Bianchi allo 0,7%. Alle Regionali l’astensione resta attorno al 30% secondo gli ultimi sondaggi politici Izi.











