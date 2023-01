SONDAGGI REGIONALI LOMBARDIA LAZIO/ Fontana 44%, Majorino incollato. Rocca +11% su Pd

I NUOVI SONDAGGI POLITICI SULLE ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA: FONTANA +4% SU MAJORINO

La campagna elettorale entra nel vivo e pure i sondaggi politici sulle Elezioni Regionali iniziano a creare non pochi grattacapi nei comitati centrali dei rispettivi candidati al voto in Lombardia e Lazio: come noto il 12-13 febbraio i cittadini lombardi e laziali sono chiamati a rinnovare Presidente e Consiglio Regionale in una sfida che potrà dire molto sull’attuale stato del consenso a pochi mesi dalle Elezioni che hanno consegnato il Paese al Centrodestra. Secondo gli ultimi sondaggi politici realizzati da Izi tra il 15 e il 18 gennaio, i partiti della coalizione di Governo tutti in appoggio al Governatore uscente Attilio Fontana al momento confermerebbero la vittoria di 5 anni fa: il Presidente lombardo raccoglie infatti il 43,9% delle preferenze contro al 39,8% del candidato di Pd e M5s Pierfrancesco Majorino, comunque incollato e in partita tutt’altro che chiusa.

Sondaggi politici/ Meloni traina Cdx al 46%, M5s 17%. Lombardia, Fontana +4% sul Pd

Rispetto ai recenti sondaggi politici Winpoll sempre sulle Regionali in Lombardia, cambia drasticamente la posizione della candidata del Terzo Polo: se Letizia Moratti veniva data come addirittura davanti a Majorino, nei sondaggi Izi il dato personale scende fino al 14,8% rimanendo così del tutto “fuori gioco” dalla contesa per la guida del Consiglio Regionale. Alto il numero dell’astensione che in Lombardia si fermerebbe al 31,1% secondo i sondaggi politici di Izi. In termini di voti alle singole liste, Fratelli d’Italia traina il Centrodestra con il 25,7%, la Lega di Fontana al 13,5% e Forza Italia al 6,7%, con le liste civiche pro-Fontana all’1,4%. Per Majorino invece le liste civiche valgono il 3,5%, Pd al 18,9% e Movimento 5Stelle al 10,2%, con l’Alleanza Verdi-Sinistra al 6,9%. Infine, Letizia Moratti recupera l’8,5% dagli elettori del Terzo Polo mentre il 3,2% arriva dalle liste civiche.

ELEZIONI LAZIO 2023, I SONDAGGI POLITICI PREMIANO ANCORA IL CENTRODESTRA

Sempre sui sondaggi politici di Izi ma spostandosi di regione, gli ultimi dati sulle Regionali del Lazio vedono un Centrodestra decisamente più “sereno” rispetto alla battaglia tutta da conquistarsi in Lombardia. Gli ultimi sondaggi raccolti tra il 15 e il 17 gennaio vedono il candidato unitario del Cdx Francesco Rocca guidare al momento con il 41,5%: male il Centrosinistra che si presenta diviso al voto del 12-13 febbraio. Il candidato di Pd e Terzo Polo, Alessio D’Amato, recupera il 36,3% delle preferenze mentre la candidata del M5s Donatella Bianchi non va oltre il 18,9% dei consensi. Sui voti di lista, spicca il 29,7% di FdI con il 6,8% di FI, 5,2% della Lega e 1,9% per le liste civiche pro-Rocca: con D’Amato invece il 18,7% del Pd, 5,6% Terzo Polo, 3,7% PiùEuropa e 4,4% per AVS. Da ultimo, Bianchi recupera in casa 5Stelle il 17,6% delle preferenze, mentre il Polo progressista civico non va oltre lo 0,7%.

Nei sondaggi sulle Elezioni Regionali publicati invece dall’Agenda Dire – raccolti da Tecnè tra il 13 e il 16 gennaio – la contesa per il Lazio si fa sempre più ardua per il Centrosinistra e il M5s: il candidato del Centrodestra Rocca ad oggi avrebbe infatti il 46% delle preferenze, +11% su D’Amato e addirittura +30% su Donatella Bianchi. Traino eccezionale per Rocca resta Fdi al 34%, con derby Lega-FI che avvantaggia di poco Berlusconi (5 contro 5,5%). 5Stelle al 15%, Pd al 17%, Terzo Polo 8%, AVS al 3,5% e PiùEuropa al 3%.











