Sondaggi politici/ Centrodestra 45%, Pd 15%, M5s ko. Primarie, vola Bonaccini al 54%

SONDAGGI POLITICI LAB21.01, LE INTENZIONI DI VOTO: TORNA A CRESCERE FDI, PD 15%

Tra il Partito Democratico e i partiti del Centrodestra, secondo gli ultimi sondaggi politici diffusi da Lab21.01 per “Affari Italiani”, ci sono ad oggi 30 punti percentuali: un’enormità, fino a qualche mese fa forse davvero impensabile ma ora realtà effettiva. Alla vigilia delle votazioni per le Regionali di Lazio e Lombardia e con le successive Primarie Pd, lo scenario politico potrebbe ovviamente variare fermo restando che al momento il trend positivo per il Governo Meloni nei consensi supera di gran lunga la lieve e difficile risalita dei Dem.

Seguendo le intenzioni di voto dei sondaggi politici Lab21.01 Fratelli d’Italia resta il primo partito nel Paese con il 28,5% delle preferenze, in crescita dopo il lieve calo della scorsa settimana: guadagnano tutti in casa Centrodestra, dalla Lega di Salvini al 9,5% a Forza Italia al 6,7%, mentre perde terreno soltanto la componente centrista di Noi Moderati che resta allo 0,4% su scala nazionale. In casa Centrosinistra invece la situazione è tutt’altro che serena: il Pd dell’ormai dimissionario Letta è sceso fino al 15,2%, l’alleanza Verdi-Sinistra non va oltre il 3,9% e più Articolo1 all’1,3% e PiùEuropa al 2,7% non rappresentano fonti di consensi in crescita. É in posizione migliore il M5s di Giuseppe Conte anche se nell’ultima settimana è dato in calo anche in questi sondaggi politici per “Affari Italiani”, scivolando al 18,1% su scala nazionale. Chiudono le intenzioni di voto il 9,1% del Terzo Polo Calenda-Renzi, l’1,7% di ItalExit e il 2,9% di tutti gli altri partiti messi assieme. Fronte coalizioni, il Centrodestra guida i sondaggi politici nazionali con il 45,1% contro il 23,1% del Centrosinistra a guida Dem.

PRIMARIE PD ED ELEZIONI REGIONALI: TUTTI GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Cambiando scenario e addentrandoci nelle prossime imminenti sfide elettorali, i sondaggi politici realizzati da Euromedia Research per “Porta a Porta” mostrano una corsa alle Primarie del Pd tutt’altro che “indecisa”. Stante infatti ai dati raccolti fino al 25 gennaio, l’elettorato del Partito Democratico sembra aver già preso netta preferenza sulla corsa al Congresso: Stefano Bonaccini guida i consensi con il 54% delle preferenze, contro le “briciole” lasciate agli altri tre avversari candidati. Elly Schlein non va oltre il 18,1% secondo i sondaggi politici Euromedia, Gianni Cuperlo al 7,8% e Paola De Micheli al 6,3%: a consolare e far sperare la giovane candidata ambientalista neanche il dato degli indecisi, in quanto comunque al 13,8% con la forbice di distanza da Bonaccini che non viene dunque “toccata” di molto.

Chiudiamo la rassegna quotidiana dei sondaggi politici con le ultimissime rilevazioni sulle Elezioni Regionali del 12-13 febbraio in Lombardia e Lazio: il quarto sondaggio Izi del 25 gennaio vede Attilio Fontana ancora in vantaggio con la coalizione di Centrodestra per la riconferma in Regione Lombardia. 45% per il Governatore uscente, contro il 39,5% del candidato di Centrosinistra Pierfrancesco Majorino – appoggiato anche dal M5s – mentre per l’ex sindaco di Milano nonché rappresentante del Terzo Polo in Lombardia, Letizia Moratti, non va oltre il 14%. Forte ancora l’astensione che vale in Lombardia il 30,2% dei rispondenti ai sondaggi politici regionali. Fronte Lazio, l’ultimo dato di Ipsos sul “Corriere della Sera” pubblicato stamane (ma realizzato il 21 gennaio, ndr) certifica il vantaggio netto di Francesco Rocca al 41,2% delle preferenze contro il 34,1% di Alessio D’Amato, sostenuto da Pd e Terzo Polo, e contro il 19,6% della candidata M5s Donatella Bianchi.











