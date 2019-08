Sondaggi politici elettorali/ Crisi Governo, shock Salvini: crollo dal 51% al 36%

Era stato annunciato ieri sera nei canali degli addetti ai lavori e puntualmente oggi il Corriere della Sera ha pubblicato i sondaggi politici elettorali “shock” che hanno ancora una lettura ulteriore della crisi di Governo ancora non risolta. Mentre il Quirinale si appresta a vivere una giornata di “passione” dopo che le trattative tra Pd e M5s sono giunte a buon punto ma dovranno “passare” dal voto di Rousseau successivo ai colloqui al Colle, i dati visti oggi sul Corriere consigliano alla Lega un ridimensionamento della propria posizione all’interno della crisi di Governo. Salvini prima di aprire la crisi lo scorso 8 agosto era al 40% come Lega e oltre il 50% come fiducia personale: dopo neanche un mese e dopo che alle porte sta per nascere un governo giallorosso, i consensi per il leader leghista sono drasticamente in picchiata. Nei sondaggi elettorali Ipsos presentati dal CorSera, Matteo Salvini nella fiducia personale passa dal 51% all’attuale 36%, un crollo drastico che invece non è stato registrato per il Premier Giuseppe Conte rimasto al 52% della fiducia degli elettori. Male male anche l’altro vicepremier Di Maio che passa al 28% della fiducia, anche se la forbice di discesa è minore rispetto all’ormai ex collega Matteo Salvini.

SONDAGGI IPSOS (26 AGOSTO): SHOCK SALVINI, CROLLA FIDUCIA IN UN MESE

Per Zingaretti, nonostante le trattative portate avanti con il M5s nella formazione di Governo, i sondaggi politici elettorali mostrati oggi non ne esaltano la fiducia e il consenso guadagnato: l’elettorato dem non gradisce probabilmente il “cambio di strategia” rispetto ai primi giorni della crisi di Governo, e forse qualcuno non avrà gradito che la linea ufficiale del Partito Democratico sia in qualche modo stata dettata da Matteo Renzi (che resta bassissimo nella fiducia personale, al 16% in fondo alla lista dei leader principali). Il Segretario dem registra un 23% di fiducia nei sondaggi. Al netto del crollo netto del consenso personale, per Salvini la “consolazione” riguarda quel 33% che si dice convinto che il ritorno alle urne sia la scelta migliore vista l’attuale “matassa” politica. Ma la maggioranza è comunque di chi chiede soluzioni diverse rispetto alle urne: «il 21% vuole un governo M5S-Pd “fino alla fine della legislatura”, l’11% una riedizione del governo gialloverde “con un premier diverso”, un altro 11% è a favore di un governo istituzionale che faccia la manovra economica per andare poi al voto “nei primi mesi del prossimo anni”».

