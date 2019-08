Sondaggi politici, crisi Governo/ Elezioni, Lega-FdI-FI al 50%: Pd-M5s verso accordo?

Il giorno dopo la maxi crisi di Governo esplosa al Senato è tutto un rincorrersi nelle segreterie dei partiti per cercare gli ultimi dati sui sondaggi politici che potrebbero fare tutta la differenza del caso. Siamo però ancora in agosto e i principali istituti nazionali sono “in pausa estiva” nel momento di massima esplosione politica per via di una crisi innalzata da Salvini all’improvviso senza alcun preavviso “politico” sensato essendo scaduta la finestra elettorale per andare alle urne a settembre; e allora è YouTrend che in questi giorni appare come la massima testata in grado di fornire dati e previsioni in tempo reale tramite le comunicazioni di Giovanni Diamanti e Lorenzo Pregliasco presso le varie ospitate nei talk politici d’agosto divenuti all’improvviso centrali per comprendere al meglio la “pazza” crisi di Governo. Ebbene, dopo le dimissioni di Conte e con le consultazioni di Mattarella che stanno per scattare oggi pomeriggio (fino a chiudersi con Lega e M5s domani dalle 17) i dati e le previsioni su possibili Elezioni anticipate sono presto che avanzate: Salvini da solo potrebbe prendere un 35% “a salire” mentre assieme a Forza Italia e Fratelli d’Italia in coalizione addirittura si potrebbe superare quota 50% con una maggioranza “bulgara” che potrebbe seguire in Parlamento con ben 416 seggi alla Camera e 210 al Senato.

SONDAGGI YOUTREND (20 AGOSTO): ADDETTI AI LAVORI, 30% PER GOVERNO PD-M5S

Di contro vi sarebbe il crollo del Movimento 5 Stelle (81 deputati e 40 senatori) mentre il Centrosinistra di Zingaretti-LeU terrebbe “botta” al secondo posto con 19 deputati e 57 parlamentari al Senato. I sondaggi politici di YouTrend di fatto non di discostano di molto dalle ultime rilevazioni dei sondaggi Noto ma è chiaro che rappresentano un “punto di partenza” per Lega e tutti gli altri partiti nel momento in cui andranno a discutere con Mattarella su due scenari che al momento restano possibili per i prossimi mesi: Governo forte di legislatura oppure ritorno alle urne. Secondo le previsioni degli addetti ai lavori fuori dai palazzi della Politica mostrate da YouTrend-Quorum proprio durante le dimissioni di Conte il 30% delinea un accordo Pd-M5s per un Governo di legislatura, mentre il 21 immagina subito Elezioni anticipate in autunno. Per il 18% è pronto un Governo elettorale (tecnico) per portare alle urne gli italiani nel 2020, mentre il 13% si divide sia sulla Coalizione Ursula (Pd-M5s-Forza Italia) che su un nuovo contratto Lega-M5s (assai improbabile però dopo quanto avvenuto ieri con lo scontro Salvini-Conte su tutta la linea). Un solo 6% immagine invece un Governo di Centrodestra con questo Parlamento appoggiato da manipoli di “responsabili” per raggiungere la maggioranza.

