Sondaggi politici Elezioni 2022/ Fdi +5% Pd: sorpasso M5s su Lega. Seggi, trionfo Cdx

GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI IPSOS PRIMA DEL SILENZIO ELETTORALE: FDI STACCA PD, M5S SORPASSA LA LEGA

Negli ultimi sondaggi politici prima del silenzio elettorale – che scatta lo ricordiamo domani 10 settembre, 15 giorni prima delle Elezioni Politiche 2022 – forniti da Ipsos di Nando Pagnoncelli al “Corriere della Sera” si scopre che la forbice tra il Centrodestra e il Centrosinistra è sempre più ampia con un’affluenza alle urne che si stima attorno al 66,6% degli aventi diritto (con un 10,1% ancora di indecisi su andare al voto e su cosa votare). La rilevazione fatta al 7 settembre fotografa una situazione della campagna elettorale abbastanza netta: se il M5s è riuscito a sorpassare la Lega di Salvini, di contro FdI di Giorgia Meloni stacca di quasi 5 punti i rivali diretti del Partito Democratico di Enrico Letta. Con questo scenario, spiega Ipsos, ad oggi sarebbe il Centrodestra a governare il Paese e aver di fatto la maggioranza in Parlamento.

Entrando nelle pieghe dei numeri specifici, i sondaggi politici Ipsos sottolineano la netta distanza tra Fratelli d’Italia e Pd: i primi salgono al 25,1% mentre i Dem scendono al 20,5%. La crescita del M5s di Conte, che rosicchia voti al Centrosinistra, arriva fino al 14,5% mentre per il Carroccio tocca fermarsi al 12,5% del consenso su scala nazionale. Forza Italia di Berlusconi regge all’8% mentre il Terzo Polo con Renzi e Calenda non arriverebbe ad oggi oltre il 6,7% dei sondaggi politici sulle Elezioni 2022: chiudono le intenzioni di voto prima del silenzio elettorale le liste di Verdi-Sinistra al 3,4%, mentre ItalExit di Paragone entrerebbe ad oggi in Parlamento con il 3% risicato. Sotto la quota di sbarramento troviamo tutti gli altri: 1% Unione Popolare DeMagistris, 0,8% Impegno Civico Di Maio, 2,5% PiùEuropa Bonino, 1% Noi Moderati con Lupi.

Sul fronte delle coalizioni alle Elezioni 2022, i sondaggi politici condotti da Ipsos sono ancora più “impietosi” per il Centrosinistra a guida Letta: nei collegi uninominali la coalizione del Centrodestra ad oggi guadagnerebbe il 46,6% delle preferenze contro il solo 27,2% dell’ex campo largo di Letta. Estremamente interessante è poi l’analisi approfondita con tanto di stima reale dei seggi che ad oggi – con queste intenzioni di voto raccolte al 7 settembre – verrebbero assegnati alle singole forze politiche. I sondaggi politici di Ipsos definiscono la seguente distribuzione dei seggi per Camera e Senato dopo le Elezioni 2022, con il Centrodestra in entrambi i rami del Parlamento in grado di ottenere la maggioranza assoluta e dunque di poter formare il Governo (tenuto conto che seggi contendibili, ovvero quelli in cui la distanza tra i primi due candidati risulta inferiore al 5%, sarebbero 28 alla Camera e 14 al Senato):

CAMERA

Centrodestra 249 seggi

– FdI: 69 seggi maggioritario + 64 uninominale + 2 estero

– Lega: 34 + 32 + 1 estero

– Forza Italia: 20 + 20 + 1

– Noi Moderati: 6 + 0

Centrosinistra 82

– Pd: 11 + 56 + 2

– Verdi-Sinistra: 2 + 9

– PiùEuropa: 1

– Impegno Civico Di Maio: 1

M5s 37

Terzo Polo 18

ItalExit 8

Altre liste 3

SENATO

Centrodestra 121 seggi

– FdI: 32 + 31 + 1

– Lega: 16 + 16 + 1

– Forza Italia: 11 + 10

– Noi Moderati: 3

Centrosinistra 43

– Pd: 6 + 29 + 1

– Verdi-Sinistra: 1 + 5

– PiùEuropa: 1

– Impegno Civico Di Maio: 0

M5s 19

Terzo Polo 9

ItalExit 4

Altre liste 4











