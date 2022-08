Sondaggi politici Elezioni 2022/ Pd non sale, FdI 24%, Lega 14%: Cdx avanti 20 punti

ELEZIONI 2022, ULTIME RILEVAZIONI DEI SONDAGGI POLITICI: PD NON CRESCE

In attesa di nuovi sondaggi politici dopo la chiusura delle liste avvenuta ieri, con l’inizio dunque ufficiale della campagna elettorale con gli effetti protagonisti definitivi delle Elezioni 2022, le ultime rilevazioni hanno comunque registrato una tendenza importante verso il voto: ad oggi, il principale competitor di Fratelli d’Italia – il Partito Democratico di Enrico Letta – non riesce a crescere nei consensi, rimanendo a ruota di Giorgia Meloni senza però riuscire a trovare il modo di superarla. I temi della campagna finora sono stati dettati anche mediaticamente dalla leader di FdI, con Letta ad “inseguire” colpo su colpo senza per il momento risultare efficace secondo le tendenze dei sondaggi politici.

Tanto con Termometro Politico, quanto con Tecné, gli ultimi sondaggi verso le Elezioni 2022 vedono il vantaggio di Meloni sul Pd rimanere cristallizzato: Fratelli d’Italia sopra il 24%, Pd tra il 22 e il 23%. Più che i numeri effettivi, colpisce la non crescita di un partito che è rimasto a quei livelli sia prima che dopo la caduta del Governo Draghi. Chi invece risale è la Lega di Salvini al 14,3% secondo i sondaggi politici del Termometro, così come il M5s che resta all’11%. Il Terzo Polo con Renzi e Calenda per il momento resta al 4,9% anche se secondo le tendenze analizzate da Nicola Piepoli il bacino di voti potenziali per Azione-ItaliaViva potrebbe raggiungere il 10%.

Altro elemento che resta immutato nell’analisi degli ultimi sondaggi politici è la distanza attuale tra le due coalizioni più in lizza per le Elezioni 2022: il Centrodestra a “4 punte” – ovvero FI, FdI, Lega, Noi Moderati (Udc, NcI, CI, IaC) – mantiene un margine di circa 20 punti di consenso sui diretti rivali di Pd, Art.1, PiùEu, Demos, ImpegnoCivico, Psi, Verdi, Sinistra Italiana. Tanto alla Camera quanto al Senato, il Centrodestra galleggia tra il 45 e il 50% dei sondaggi politici Termometro, Tecné e Quorum con anche qui il “campo largo” di Letta che non riesce a recuperare consensi nella convulsa campagna elettorale finora.

Per le liste “minori” che si presentano alle Elezioni 2022, nelle ultime ore è da segnalare la “scommessa” fatta da Luigi Di Maio e gli ex M5s inglobati in “Insieme per il Futuro”, presente alle urne con il ticket “Impegno Civico” assieme al Centro Democratico di Bruno Tabacci. Per il Ministro degli Esteri – intervenuto ieri a Zona Bianca – la lista IC «andrà ben oltre il 5%, faremo un buon risultato». Per il momento però la situazione delineata dai sondaggi politici attuali rende complesso tale scenario: Impegno Civico, ad oggi, è dato allo 0,7% secondo le intenzioni di voto del Termometro.











