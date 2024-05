Sondaggi politici, risultati Europee 2024/ Schlein ruba voti al M5s, FdI 27%. Salis sorpassa l’ex Terzo Polo

SONDAGGI POLITICI, THE LAST WEEK: LE INTENZIONI DI VOTO SWG VERSO I RISULTATI DELLE EUROPEE 2024

Si è ormai entrati ufficialmente nell’ultima settimana valida (in Italia) per i sondaggi politici “nuovi” in vista delle Elezioni Europee 2024: dalla prossima infatti scatta la regola tutta italiana di impedire nuove rilevazioni a 15 giorni dalle urne (la più rigida di tutti i Paesi Ue, la Spagna che è “seconda” limita i sondaggi da 5 giorni prima del voto). Ebbene con i consueti sondaggi politici raccolti per il TgLa7 lunedì sera Enrico Mentana ha scodellato le ultime intenzioni di voto Swg di queste Europee, con un balzo importante registrato dal Partito Democratico, che da un lato “rubacchia” voti all’alleato-rivale Conte ma dall’altro non riesce a recuperare molto terreno all’ormai, pare, inarrivabile Giorgia Meloni.

Concentrandoci per ora sulle posizioni davanti atte a capire chi potrà realmente vincere le Elezioni Europee a livello italiano – ovvero chi otterrà la maggioranza dei 76 seggi in palio per il nostro Paese nei nuovi 720 seggi dell’Europarlamento – FdI sembra troppo lontano ormai per il Pd, nonostante il buon trend dei Dem in queste settimane. Il partito con Meloni capolista vola al 27% guadagnando lo 0,2% rispetto ai dati Swg della scorsa settimana. Il Pd di Schlein recupera lo 0,5% di fatto “togliendolo” al Movimento 5 Stelle e avanza fino al 21% su base nazionale, mentre i 5Stelle con Conte si fermano drasticamente al 15,7%. Nel continuo “gioco” di sorpassi e controsorpassi, il Centrodestra non meloniano vede oggi Forza Italia-NoiModerati superare la Lega di Salvini ribaltando la situazione della scorsa settimana: i sondaggi Swg danno infatti Tajani con Lupi all’8,4% contro l’8,3% del Carroccio, che perde lo 0,3% rispetto allo scorso 13 maggio.

LISTE IN LOTTA PER IL 4%… E CHI NON SEMBRA FARCELA: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Questa settimana i sondaggi politici per La7 non hanno evidenziato il calcolo potenziale dei seggi guadagnati con queste intenzioni di voto: gli ultimi presenti in Italia sono dunque quelli proposti dai sondaggi Euromedia per “La Stampa” presentati ieri da Alessandra Ghisleri. Ad oggi, Meloni con FdI avrebbe 22 seggi in proiezione risultati Europee: seguono i 16 del Pd e i 14 del Movimento 5Stelle, mentre per Lega e Tajani il dato è lo stesso, 7 eletti a testa. Rimangono sopra la quota di sbarramento Renzi – con 4 seggi – AVS con 3, così come Azione di Calenda.

Da un lato dunque la corsa per recuperare quanti più seggi possibili in vista del voto dell’8-9 giugno 2024, dall’altro la sfida all’ultimo voto per rimanere sopra la soglia del 4% e ottenere qualche europarlamentare nei prossimi 5 anni: tornando così alle intenzioni di voto Swg, i sondaggi politici raccolti fino al 20 maggio evidenziano come il terzetto posizionato tra il 4 e il 5% prosegue nei continui contro-sorpassi già visti in questa parte finale della campagna elettorale. Ad oggi, l’Alleanza Verdi Sinistra con Ilaria Salis capolista (nel Nord Ovest) batterebbe l’ex area Terzo Polo: 4,6% per i partiti filo-green, 4,4% per Stati Uniti d’Europa con Renzi e Bonino, 4,2% per Azione di Calenda, questi ultimi in calo dello 0,2%. Fuori dalla partita delle Europee sembrano al momento le tre liste “nuove” di Santoro, De Luca e Bandecchi: Pace Terra e Dignità non va oltre il 2,4%, Libertà al 2,2% e Alternativa Popolare sale solo fino all’1%. Chi invece non si esprime e resta ad un passo dall’astensione è il 38% degli intervistati nei sondaggi politici Swg questa settimana: una fetta di elettorato ancora piuttosto “ingombrante”











