Sondaggi politici/ Elezioni Torino: Damilano al 43%, Lo Russo al 36%. Flop M5s

Le elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021 sono sempre più vicine e i sondaggi politici degli ultimi giorni forniscono alcuni spunti degni di nota. Una delle partite più interessanti è quella di Torino, governata per cinque anni dal Movimento 5 Stelle con Chiara Appendino (che ha scelto di non ricandidarsi) e sempre più verso un cambio di “colore”…

I sondaggi politici di Demopolis per Torino Today confermano quanto segnalato dalle rilevazioni di Opinio Italia: il Centrodestra è in vantaggio. Il candidato Paolo Damilano si attesta al 43%, mentre Stefano Lorusso del Centrosinistra è al 36%. Difficile ipotizzare una vittoria al primo turno per l’imprenditore, ma la campagna elettorale potrebbe spostare gli equilibri. Niente da fare per il Movimento 5 Stelle, destinato a un clamoroso flop nonostante i cinque anni alla guida della città: la candidata Valentina Sganga non va oltre il 18%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU TORINO

I sondaggi politici di Demopolis in vista delle elezioni comunali a Torino ha poi fatto il punto della situazione sulle priorità dei cittadini, che sicuramente interpreteranno un ruolo da protagonista in campagna elettorale. C’è grande equilibrio secondo l’istituto: il 53% ha citato l’attenzione alle periferie, il 51% la sicurezza urbana e la micro-criminalità e il 49% il traffico e la mobilità urbana. Poco più sotto, al 46%, i trasporti pubblici locali, mentre la manutenzione delle strade è al 42%. Il 40% ha citato l’inquinamento e la qualità dell’aria, mentre il 38% la pulizia e la gestione dei rifiuti. Poi ancora: nuove povertà al 34%, controllo dell’immigrazione al 31%, verde pubblico al 30%, attività culturali e per il tempo libero al 28%, servizi sociali al 25% e edilizia/politiche per la casa al 16%.

