Sondaggi elezioni Torino/ Damilano in vantaggio, +3% su Lo Russo (penalizzato da M5s)

Le amministrative del 3-4 ottobre sono sempre più vicine e spunti degni di nota arrivano dai sondaggi sulle elezioni a Torino. Le rilevazioni targate Opinio Italia, commissionate dalla Rai, danno in vantaggio Paolo Damilano, imprenditore sostenuto dal Centrodestra. Subito dopo, staccato di tre punti percentuali, troviamo Stefano Lo Russo del Centrosinistra, mentre il Movimento 5 Stelle, con Valentina Sganga, è fuori dai giochi…

I sondaggi sulle elezioni a Torino quotano Paolo Damilano tra il 42 e il 46 per cento: la soglia del 50% è distante e al momento l’ipotesi più credibile è quella del ballottaggio. Stefano Lo Russo, indicato dal Pd come candidato sindaco dopo le primarie (con flop adesione), è dato tra il 39 e il 43 per cento. Nonostante i cinque anni di Chiara Appendino alla guida della città, il M5s, con Valentina Sganga, si attesta tra l’8 e il 12%. Gli altri candidati rappresentano il restante 3-7%.

SONDAGGI ELEZIONI TORINO: DAMILANO IN TESTA

«Il candidato del Centrodestra continua ad essere favorito: l’aver iniziato prima la campagna elettorale e il profilo imprenditoriale di Damilano sembrano essere graditi alla città. Il candidato del centrosinistra, Stefano Lo Russo, è stato nominato attraverso le primarie che però non sembrano averne rafforzato la candidatura»: questa l’analisi di Opinio Italia sui sondaggi sulle elezioni a Torino. Ma c’è un altro dato da non sottovalutare: il mancato accordo in casa giallorossa sembra penalizzare il Centrosinistra, con Lo Russo fortemente indebolito nel testa a testa con Damilano. Opinio Italia s’è poi soffermato su Valentina Sganga: «La candidata del Movimento 5 Stelle, seppur in lieve crescita, nonostante la sindaca tura uscente, non sembra poter raccogliere i consensi di Appendino e potrebbe fermarsi sotto la doppia cifra».

